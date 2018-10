Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz WTA-világbajnokság párosversenyének negyeddöntőjében.","shortLead":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz...","id":"20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aac51c-bcae-4e57-acb2-94b026cb4d55","keywords":null,"link":"/sport/20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. október. 26. 11:38","title":"Babosék már elődöntősök a tenisz-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek most itt az egyszerű és relatíve olcsó alternatívája. ","shortLead":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek...","id":"20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d7961-f743-46ad-972a-afed5c33b076","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","timestamp":"2018. október. 25. 11:21","title":"A nap fotója: így lehet bárkinek egyszerűen digitális visszapillantó-tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg a természetes környezetükben az állatokat ahelyett, hogy lovagolnának rajtuk. ","shortLead":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg...","id":"20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4409b2-63d6-476f-90f0-5df4579d301e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","timestamp":"2018. október. 25. 11:03","title":"Végre leszálltak az elefántokról Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő egyesületeteket, illetve kötelezte a nemzeti sportegyesületeket, hogy lépjenek fel a rasszizmus ellen.","shortLead":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő...","id":"20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247876d8-a7dc-43ca-a802-7efef934855b","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","timestamp":"2018. október. 25. 15:36","title":"Az EP felszólította a tagállamokat, hogy tiltsák be a neonáci csoportokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Teljesített küldetésről és nagy célokról is beszélt a teniszező, miután 4:6, 6:3, 6:2-re legyőzte a hetedik helyen kiemelt Fabio Fogninit szerdán a 2,2 millió euró összdíjazású bécsi férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében. Közösségi oldalán azt írta, nem volt ennél még nagyobb győzelme.","shortLead":"Teljesített küldetésről és nagy célokról is beszélt a teniszező, miután 4:6, 6:3, 6:2-re legyőzte a hetedik helyen...","id":"20181025_fucsovics_marton_fabio_fognini_becs_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbeb44-878b-4f49-a607-52e736210197","keywords":null,"link":"/sport/20181025_fucsovics_marton_fabio_fognini_becs_tenisz","timestamp":"2018. október. 25. 07:26","title":"Karrierje legnagyobb győzelmén van túl Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Betegszállító és tartálykocsi ütközött.","shortLead":"Betegszállító és tartálykocsi ütközött.","id":"20181026_harman_haltak_meg_a_reggeli_tiszafuredi_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfd3dd6-8f17-40e0-bf99-fe97c2693fd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_harman_haltak_meg_a_reggeli_tiszafuredi_balesetben","timestamp":"2018. október. 26. 12:37","title":"Hárman haltak meg a reggeli tiszafüredi balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azonban eddig nem derült ki, hogy mit jelentenek be, a levélben csupán annyit írtak, hogy \"fontos fórumra\" várják a diákokat.","shortLead":"Az azonban eddig nem derült ki, hogy mit jelentenek be, a levélben csupán annyit írtak, hogy \"fontos fórumra\" várják...","id":"20181024_Nagy_bejelentesre_hivtak_ossze_csutortokre_a_CEU_hallgatoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f8bf71-df82-4e0a-87b1-35f335da01b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Nagy_bejelentesre_hivtak_ossze_csutortokre_a_CEU_hallgatoit","timestamp":"2018. október. 24. 16:29","title":"Nagy bejelentésre hívták össze csütörtökre a CEU hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csitul kicsit a szél, megjön viszont az eső.","shortLead":"Csitul kicsit a szél, megjön viszont az eső.","id":"20181025_oszi_idojaras_szel_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9908186-382c-4803-8724-b8604227f557","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_oszi_idojaras_szel_eso","timestamp":"2018. október. 25. 05:24","title":"Kellemetlen őszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]