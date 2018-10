Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek reggeltől 350 ezer ember szemetét nem szállítja el senki. Péntektől tényleg nem viszik el a szemetet 116 településen 2018. október. 25. 21:53

Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. Fotók: Egy újabb elsüllyedt hajó bukkant elő a Dunából 2018. október. 25. 15:32

A jövőben kettő helyett csak egy idegen nyelvet tanulnának a középiskolás diákok, a második nyelv óraszáma is az első nyelvre jutna. Koncentrálná a nyelvtanulást a kormány, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás 2018. október. 25. 08:04

Jön: Emmanuel Macron a hvg.hu-n Magyarországról, EP-választásról, tétekről 2018. október. 25. 15:00

Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten a rendszerváltást követő furcsa privatizációnak köszönhetik azt, hogy már dollármilliárdosok. A magyar Telenor tulajdonosa megvenné a Chelsea-t 2018. október. 26. 11:14

Heinz-Christian Strache alkancellár pártja új kampányba kezdett. Azzal büszkélkednek, hogy csökkentették egyes külföldi munkavállalók családi pótlékát. A plakátokon muszlimok ellen uszítanak, miközben az új szabály érintettjei döntő többségükben kelet-európaiak – azon belül elsősorban magyarok. A diplomáciai botrány viszont borítékolhatóan elmarad. Botrány Bécsben: a magyar munkavállalókat büntetik, és muszlim gyűlöletkampányra használják 2018. október. 26. 10:42

20-25 fok is lehet vasárnapra. A hétvégére megint melegebb lesz kicsit 2018. október. 25. 17:31

Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha előírásait és mindenhová kövesse őt. Nem mellesleg, az ezzel járó járó kötöttséget hajlandó jól megfizetni. Madonna személyi séfet keres - 40 milliót ígér 2018. október. 26. 13:37 ","shortLead":"Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. ","id":"20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bd78b48-8240-44a8-8f14-24dcda4bdf3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3b8204-7289-4d2d-a648-0bc81a1d9805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. október. 25. 15:32","title":"Fotók: Egy újabb elsüllyedt hajó bukkant elő a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben kettő helyett csak egy idegen nyelvet tanulnának a középiskolás diákok, a második nyelv óraszáma is az első nyelvre jutna.","shortLead":"A jövőben kettő helyett csak egy idegen nyelvet tanulnának a középiskolás diákok, a második nyelv óraszáma is az első...","id":"20181025_Koncentralna_a_nyelvtanulast_a_kormany_de_nem_biztos_hogy_ez_a_jo_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d52621-a6c8-4b76-a93e-bf0a0cce2ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Koncentralna_a_nyelvtanulast_a_kormany_de_nem_biztos_hogy_ez_a_jo_megoldas","timestamp":"2018. október. 25. 08:04","title":"Koncentrálná a nyelvtanulást a kormány, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181025_Jon_Emmanuel_Macron_a_hvghun_Magyarorszagrol_EPvalasztasrol_tetekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf1e70-4a1e-4115-9e31-749adf3d79cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Jon_Emmanuel_Macron_a_hvghun_Magyarorszagrol_EPvalasztasrol_tetekrol","timestamp":"2018. október. 25. 15:00","title":"Jön: Emmanuel Macron a hvg.hu-n Magyarországról, EP-választásról, tétekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten a rendszerváltást követő furcsa privatizációnak köszönhetik azt, hogy már dollármilliárdosok.","shortLead":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten...","id":"20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce42aca-c2c1-451f-b15f-d971a5178098","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"A magyar Telenor tulajdonosa megvenné a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache alkancellár pártja új kampányba kezdett. Azzal büszkélkednek, hogy csökkentették egyes külföldi munkavállalók családi pótlékát. A plakátokon muszlimok ellen uszítanak, miközben az új szabály érintettjei döntő többségükben kelet-európaiak – azon belül elsősorban magyarok. A diplomáciai botrány viszont borítékolhatóan elmarad.","shortLead":"Heinz-Christian Strache alkancellár pártja új kampányba kezdett. Azzal büszkélkednek, hogy csökkentették egyes külföldi...","id":"20181026_Botrany_Becsben_a_magyar_munkavallalokat_buntetik_es_muszlim_gyuloletkampanyra_hasznaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c47c1fc-2d3c-4031-93b8-de94d218d214","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_Becsben_a_magyar_munkavallalokat_buntetik_es_muszlim_gyuloletkampanyra_hasznaljak","timestamp":"2018. október. 26. 10:42","title":"Botrány Bécsben: a magyar munkavállalókat büntetik, és muszlim gyűlöletkampányra használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","shortLead":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","id":"20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed03ffa-487f-451a-bdaf-873baa857cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","timestamp":"2018. október. 25. 17:31","title":"A hétvégére megint melegebb lesz kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccef959-bb9a-4192-8333-2a87f67afe2d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha előírásait és mindenhová kövesse őt. Nem mellesleg, az ezzel járó járó kötöttséget hajlandó jól megfizetni.\r

\r

","shortLead":"Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha...","id":"20181026_Madonna_szemelyi_sefet_keres__40_milliot_iger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dccef959-bb9a-4192-8333-2a87f67afe2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8507188-0edf-4f79-9c21-73f660a1da8c","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Madonna_szemelyi_sefet_keres__40_milliot_iger","timestamp":"2018. október. 26. 13:37","title":"Madonna személyi séfet keres - 40 milliót ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]