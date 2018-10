Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és az a koncert lett volna utolsó találkozásuk, ahol végül letartóztatták.","shortLead":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és...","id":"20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef9f4-5731-4855-9338-d14e2dfd6e38","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. október. 30. 08:12","title":"Pásztor Anna zaklatója nem fogta fel, hogy le van rázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","shortLead":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","id":"20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0350b2-8ae6-4cad-9896-1be5475aab6a","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","timestamp":"2018. október. 30. 11:10","title":"Liam Neesonra és fiára szép kis gyászmunka vár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2494ac9e-ae68-47d2-b9e5-d3f0e78a5a56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó legújabb hibrid sportkocsijával akár 400 km/h-val is lehet száguldani. ","shortLead":"A brit gyártó legújabb hibrid sportkocsijával akár 400 km/h-val is lehet száguldani. ","id":"20181029_1036_loero_es_636_millio_forint_ime_az_uj_mclaren_hiperauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2494ac9e-ae68-47d2-b9e5-d3f0e78a5a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25213182-7a5a-4e20-a533-a4bd0eacbc36","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_1036_loero_es_636_millio_forint_ime_az_uj_mclaren_hiperauto","timestamp":"2018. október. 29. 13:21","title":"1036 lóerő és 636 millió forint: íme az új McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hornung Ágnest váltja.","shortLead":"Hornung Ágnest váltja.","id":"20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4a54eb-91f0-4b52-aaa2-a900c6c2123e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"A magánszférából érkezik a PM-be az új államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is van még dolga a nagy technológiai vállalatoknak – véli Mark Risher, a Google biztonsági megoldásokért felelős termékfejlesztési igazgatója. A szakemberrel a vállalat londoni központjában beszélgettünk.","shortLead":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is...","id":"20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf4bd2-5f48-4e3c-af09-51759fd03f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. október. 29. 10:03","title":"Már nem hisz a jelszavakban a Google – igaz, abban sem, hogy ne kellenének jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8c3542-879a-4dde-acfa-50669d602986","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Bár alapvetően maszkulin társadalomnak tartják a magyart, a Bisnode által készített felmérés adatai azonban mást mutatnak. Ha a környező országokat vesszük, akkor Itthon a legmagasabb a női cégvezetők aránya a teljes gazdasághoz képest. De olyan országokat is magunk mögött tudhatunk, mint Norvégia, Németország, Svájc vagy Ausztria. Éppen ezért merülhet fel egy elég kényes kérdés: vajon a női vagy férfi cégvezetők lesznek a megbízhatóbb partnerek? Melyik nem szerepel eredményesebben a gazdaságban?","shortLead":"Bár alapvetően maszkulin társadalomnak tartják a magyart, a Bisnode által készített felmérés adatai azonban mást...","id":"bchbisnode_20181019_Nemek_harca_elobb_fizetnek_a_noi_cegvezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8c3542-879a-4dde-acfa-50669d602986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8c48c4-cc51-45ad-9ed0-99f457a32ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181019_Nemek_harca_elobb_fizetnek_a_noi_cegvezetok","timestamp":"2018. október. 29. 20:24","title":"Nemek harca: előbb fizetnek a női cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"005c8f94-a90c-45db-b77d-6c4f0308c600","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsit a felvételek tanúsága szerint igen komoly erőbehatások érték, de a vezető csodával határos módon kisebb karcolásokkal megúszta a dolgot.","shortLead":"A sportkocsit a felvételek tanúsága szerint igen komoly erőbehatások érték, de a vezető csodával határos módon kisebb...","id":"20181031_a_nap_fotoi_ketteszakadt_ez_az_audi_r8_de_a_sofornek_nem_esett_baja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=005c8f94-a90c-45db-b77d-6c4f0308c600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690e6dc6-eff1-462b-b6bd-b80f0a3db07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_a_nap_fotoi_ketteszakadt_ez_az_audi_r8_de_a_sofornek_nem_esett_baja","timestamp":"2018. október. 31. 06:41","title":"A nap fotói: Kettészakadt ez az Audi R8, de a sofőrnek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York Állam Oktatási Hivatala ezt nem így gondolja. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York...","id":"20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ce55-a155-44b0-8e6a-cf81c87e16aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. október. 30. 18:12","title":"New York Állam Oktatási Hivatalára hivatkozva cáfolja a CEU a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]