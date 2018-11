Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Akkora tiltakozások voltak Ászija Bibi szabadon engedése miatt, hogy a nő és családja inkább elhagyja az országot.","shortLead":"Akkora tiltakozások voltak Ászija Bibi szabadon engedése miatt, hogy a nő és családja inkább elhagyja az országot.","id":"20181101_Elmenekul_Pakisztanbol_a_kereszteny_no_akit_istenkaromlasert_halalra_iteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43e6cb4-e683-40b1-8b26-9514d1c2d029","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Elmenekul_Pakisztanbol_a_kereszteny_no_akit_istenkaromlasert_halalra_iteltek","timestamp":"2018. november. 01. 13:56","title":"Elmenekül Pakisztánból a keresztény nő, akit istenkáromlásért halálra ítéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","shortLead":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","id":"20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d76fb-613e-40f8-b662-55182fe1d181","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","timestamp":"2018. október. 31. 13:16","title":"3,7 milliárdért szerez be nyári gyakorlóruhákat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","shortLead":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","id":"20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f676692e-69ae-4c2f-923b-955c21b0ad61","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","timestamp":"2018. október. 31. 08:17","title":"A CEU sorsa továbbra sem ismert, de egy kínai egyetem működésére már rábólintott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","shortLead":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","id":"20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc604f3-9f39-4b37-a009-7ae858f8c016","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 21:52","title":"Lebontják a gyilkos csúszdát, amelyik lefejezett egy 10 éves fiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De például a doktori értekezésének másolata és a bomberdzsekije is megvásárolható az online árverésen, ahol Newton, Darwin és Einstein egyes dokumentumaira is lehet licitálni. ","shortLead":"De például a doktori értekezésének másolata és a bomberdzsekije is megvásárolható az online árverésen, ahol Newton...","id":"20181030_Ez_lesz_az_alomarveres_geekeknek_Hawking_kerekesszeke_is_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc206369-368a-4feb-ab3b-f93a135a4f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Ez_lesz_az_alomarveres_geekeknek_Hawking_kerekesszeke_is_elado","timestamp":"2018. október. 30. 21:20","title":"Ez lesz az álomárverés geekeknek: Hawking kerekesszéke is eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","shortLead":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","id":"20181030_porsche_cayenne_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525a114b-23cc-486f-855b-562e30f2c436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_porsche_cayenne_2019","timestamp":"2018. október. 30. 18:42","title":"Több mint 2000 kiló a Porsche Cayenne Turbo, de ha kell, 300-zal megy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt adták be a feljelentést az LMP társelnöke ellen. ","shortLead":"Hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt adták be a feljelentést az LMP társelnöke ellen. ","id":"20181031_fejlelentette_demeter_martat_a_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f44a5ee-043f-40d4-ad08-91848f0a172b","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_fejlelentette_demeter_martat_a_fidesz","timestamp":"2018. október. 31. 13:05","title":"Feljelentette Demeter Mártát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]