Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tavaly 116 ezer új e-autót adtak el a magyar piacon.","shortLead":"Tavaly 116 ezer új e-autót adtak el a magyar piacon.","id":"20181031_Az_allam_besegit_ketezer_uj_elektromos_auto_allhat_forgalomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64d4c11-f747-409b-9003-ffd6f762e6b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Az_allam_besegit_ketezer_uj_elektromos_auto_allhat_forgalomba","timestamp":"2018. október. 31. 07:55","title":"Az állam besegít: kétezer új elektromos autó állhat forgalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78b5b01-776c-48dc-bbfe-099bf2c54610","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit kezdjen a céges bulit tartó vállalat a rendezvényszervező számláival?","shortLead":"Mit kezdjen a céges bulit tartó vállalat a rendezvényszervező számláival?","id":"20181101_Csak_nehogy_a_NAV_jojjon_a_ceges_buli_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78b5b01-776c-48dc-bbfe-099bf2c54610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e6a4-ac29-4eb9-b0b3-17a2260f2247","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181101_Csak_nehogy_a_NAV_jojjon_a_ceges_buli_utan","timestamp":"2018. november. 01. 10:36","title":"Csak nehogy a NAV jöjjön a céges buli után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88bf250-999f-4d6e-b795-1da7729bbd69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jordán menedékkérő az intim testrészeiknél nyúlt a nőkhöz.","shortLead":"A jordán menedékkérő az intim testrészeiknél nyúlt a nőkhöz.","id":"20181101_Het_not_fogdosott_meg_egy_jordan_ferfi_a_halloweeni_felvonulason_Essenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88bf250-999f-4d6e-b795-1da7729bbd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e49a6-e0ca-4b22-a38b-1c1767066cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Het_not_fogdosott_meg_egy_jordan_ferfi_a_halloweeni_felvonulason_Essenben","timestamp":"2018. november. 01. 16:36","title":"Hét nőt fogdosott meg egy jordán férfi a halloweeni felvonuláson Essenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","shortLead":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","id":"20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17f548f-0155-449f-a29a-6a1bbbb78e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","timestamp":"2018. november. 01. 13:15","title":"Több ezer fát csavart ki a szél a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York Állam Oktatási Hivatala ezt nem így gondolja. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York...","id":"20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ce55-a155-44b0-8e6a-cf81c87e16aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. október. 30. 18:12","title":"New York Állam Oktatási Hivatalára hivatkozva cáfolja a CEU a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","shortLead":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","id":"20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe524a2-38b0-4671-8e79-5bfd231384ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","timestamp":"2018. november. 01. 11:24","title":"Országos krizantémhiányt hozott a nagy októberi meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","shortLead":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","id":"20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe7fb42-60e8-4992-86ae-ef1949bc4499","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","timestamp":"2018. október. 31. 18:58","title":"Gyanúsan sok végtaghiányos gyerek születik Franciaország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","id":"20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4916d-a3f5-48b1-ae85-b86303470a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","timestamp":"2018. október. 31. 11:32","title":"Nyomozást rendelt el az ügyészség az ózdi fideszes politikus fenyegetőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]