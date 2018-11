Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De például a doktori értekezésének másolata és a bomberdzsekije is megvásárolható az online árverésen, ahol Newton, Darwin és Einstein egyes dokumentumaira is lehet licitálni. ","shortLead":"De például a doktori értekezésének másolata és a bomberdzsekije is megvásárolható az online árverésen, ahol Newton...","id":"20181030_Ez_lesz_az_alomarveres_geekeknek_Hawking_kerekesszeke_is_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc206369-368a-4feb-ab3b-f93a135a4f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Ez_lesz_az_alomarveres_geekeknek_Hawking_kerekesszeke_is_elado","timestamp":"2018. október. 30. 21:20","title":"Ez lesz az álomárverés geekeknek: Hawking kerekesszéke is eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerületi József Attila-lakótelep kilométerekre van a hírhedt Hős utcától, a lakók mégis egyre több kábult fiatallal találkoznak ott. ","shortLead":"A IX. kerületi József Attila-lakótelep kilométerekre van a hírhedt Hős utcától, a lakók mégis egyre több kábult...","id":"20181030_Mas_keruletben_is_feltuntek_a_Hos_utca_beallt_figurai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1944299-b778-4b8c-acfa-63a32cefa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Mas_keruletben_is_feltuntek_a_Hos_utca_beallt_figurai","timestamp":"2018. október. 30. 19:28","title":"Más kerületben is feltűntek a Hős utca beállt figurái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis Egyetem kutatói.","shortLead":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis...","id":"20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df92080d-d40d-4e16-b828-7e1b415f9d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:55","title":"Szívbetegséget okozhat a személyiségünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","shortLead":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","id":"20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9b850-652d-45e8-abba-2eb53f2c6f8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","timestamp":"2018. október. 30. 12:15","title":"A trauma jó irányba befolyásolhatja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pluszforrások elnyerésével kapcsolatban volt közölnivalójuk, amit a távirati iroda – szokásával ellentétben – most teljes egészében publikált.","shortLead":"A pluszforrások elnyerésével kapcsolatban volt közölnivalójuk, amit a távirati iroda – szokásával ellentétben – most...","id":"20181031_Nahat_az_MTI_lehozta_a_CEU_egy_kozlemenyet_a_nevuket_sem_radiroztak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8065e401-6d18-4a2c-bc3c-a5ffe80c91f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nahat_az_MTI_lehozta_a_CEU_egy_kozlemenyet_a_nevuket_sem_radiroztak_ki","timestamp":"2018. október. 31. 13:54","title":"Nahát, az MTI lehozta a CEU egy közleményét, a nevüket sem radírozták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homonnay Gergely árajánlatot kért egy magángépeket kölcsönző cégtől, hogy mennyibe kerülne Los Angelesbe az út. ","shortLead":"Homonnay Gergely árajánlatot kért egy magángépeket kölcsönző cégtől, hogy mennyibe kerülne Los Angelesbe az út. ","id":"20181030_Kiderult_mennyibe_kerulhetett_Vajna_Timea_amerikai_utazasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade86da7-168c-479c-ba77-cc36e452c49e","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Kiderult_mennyibe_kerulhetett_Vajna_Timea_amerikai_utazasa","timestamp":"2018. október. 30. 21:56","title":"Kiderült, mennyibe kerülhetett Vajna Tímea amerikai utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04cd1be-07e9-4ea1-90ba-17da3af35c15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izomautó hamarosan érkező új változatában akár négyen is a legnagyobb kényelemben utazhatnak majd.","shortLead":"Az izomautó hamarosan érkező új változatában akár négyen is a legnagyobb kényelemben utazhatnak majd.","id":"20181031_4ajtos_ford_mustang_amerikai_valasz_a_porsche_panamerara_biturbo_v8_izomauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04cd1be-07e9-4ea1-90ba-17da3af35c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9d136-30b8-4a28-b2b1-dce0da7a89fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_4ajtos_ford_mustang_amerikai_valasz_a_porsche_panamerara_biturbo_v8_izomauto","timestamp":"2018. október. 31. 11:21","title":"4-ajtós Ford Mustang, amerikai válasz a Porsche Panamerára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172fb5d6-e425-4f91-bae4-468f14405e21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiummárka új babakocsijával az ígéretek szerint ugyanolyan jól lehet manőverezni, mint egy AMG Mercedes-szel.","shortLead":"A német prémiummárka új babakocsijával az ígéretek szerint ugyanolyan jól lehet manőverezni, mint egy AMG Mercedes-szel.","id":"20181031_mercedes_a_legkisebbeknek_itt_a_csillag_emblemas_babakocsi_hartan_amg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172fb5d6-e425-4f91-bae4-468f14405e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e149b-b8ef-48d0-a607-43a40d5d78d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_mercedes_a_legkisebbeknek_itt_a_csillag_emblemas_babakocsi_hartan_amg","timestamp":"2018. október. 31. 09:21","title":"Mercedes a legkisebbeknek: itt a csillag emblémás babakocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]