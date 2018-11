Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be5c8fb-afdc-4a67-b7ef-f378fb81137c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint negyedszázaddal a rendszer-, majd az azt követő, immár hivatalos kánonváltás, illetve a neoavantgárd művészek „rehabilitálása” után igencsak meglepő, ha egy már-már elfeledett, vagy a maga teljességében nem ismert életmű kerül elő. Az acb Galéria három kiállítótermében bemutatott anyag ilyen – még ha szó szerint nem is a semmiből bukkant fel. Talán a szakma számára nem teljesen ismeretlen fenyvesi Tóth Árpád (1950–2014) neve, de azt biztosan kevesen tudták, hogy milyen erős műveket készített – valójában a kortárs művészeti szcénától szinte teljesen elszigetelve.","shortLead":"Több mint negyedszázaddal a rendszer-, majd az azt követő, immár hivatalos kánonváltás, illetve a neoavantgárd művészek...","id":"20181102_A_feledes_homalyabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be5c8fb-afdc-4a67-b7ef-f378fb81137c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd40ea-91f0-484f-a27e-a0104d745a4a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_A_feledes_homalyabol","timestamp":"2018. november. 02. 17:05","title":"A feledés homályából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot pénteken az északnyugat-pakisztáni otthonában.","shortLead":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot...","id":"20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7d78c-12f8-4aaa-92ac-8e3dc8dad031","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","timestamp":"2018. november. 02. 19:07","title":"Megölték az afgán \"tálibok atyját\" Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544c2520-bc13-46a1-acc4-1884429ca6b5","c_author":"","category":"vilag","description":"Néhány héttel azután, hogy az Európai Parlament kétharmados többséggel megszavazta a Sargentini-jelentést, és megindította az eljárást Magyarország ellen, Trócsányi László Ankarában bejelentette: Magyarország minden segítséget megad Törökországnak a jogállamiság és az igazságszolgáltatás megreformálásához.","shortLead":"Néhány héttel azután, hogy az Európai Parlament kétharmados többséggel megszavazta a Sargentini-jelentést, és...","id":"20181101_Magyarorszag_segitheti_a_torok_igazsagugyi_reformot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544c2520-bc13-46a1-acc4-1884429ca6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094a3ff4-cda6-4f2d-ade0-c9783343ada8","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Magyarorszag_segitheti_a_torok_igazsagugyi_reformot","timestamp":"2018. november. 01. 18:57","title":"Magyarország segítheti a török igazságügyi reformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d656e5-70f1-431e-95f8-4dc563b9e329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Párbeszéd törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy ne legyen több \"hatnapos\" munkahét, a pihenőnapokat ne kelljen ledolgozni, a hosszú hétvégék minden napja legyen valódi munkaszüneti nap.\r

