A hatalmas tömegben a fehér-piros lengyel zászlók voltak többségben, de ott voltak a nacionalista csoportok jelképei is. A rendőrség most jól felkészült a menetre, miután tavaly több ország is elítélte, hogy a függetlenség napi demonstráción nyíltan rasszista és idegenellenes jelszavak is sűrűn elhangoztak. A menet élén – katonák gyűrűjében – Mateusz Morawiecki miniszterelnök, Andrzej Duda államfő, valamint a kormányzó párt, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetője, Jaroslaw Kaczysnki vonult fel.

Az állami rendezvény és a szélsőségesek felvonulása az után esett egybe, hogy a PiS kormányzat azt kérte a radikális jobboldaiaktól, hogy tegyék át más helyszínre és időpontra saját felvonulásukat, ám a kérést a szervezők megtagadták, az illetékes varsói bíróság pedig nem tiltotta be a felvonulást. „Egyértelmű határvonal van a patrióta viselkedés és a soviniszták és a nácik között” – nyilatkozta a miniszterelnök, s közölte a hatóságok nem fogják eltűrni a fasiszta szimbólumok megjelenését.