[{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","shortLead":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","id":"20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc84b95-b654-40cb-bf49-4a3b5026b6ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","timestamp":"2018. november. 12. 15:20","title":"Jó ideig állt a helyfoglalás és a fedélzeti jegyárusítás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság repülőjével. A Lisszabonból felszálló gép személyzete egy időre elvesztette az irányítást a repülő fölött.","shortLead":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság...","id":"20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3db6064-60ab-4266-b310-eb7478244d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","timestamp":"2018. november. 11. 20:53","title":"Videón a drámai út: vészhelyzetbe került egy repülő Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc5056a-cce4-4a86-9b9d-4a5497826afe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett \"carspotterek\" által, a közösségi oldalakra feltöltött fotók alapján készült egy érdekes kimutatás. ","shortLead":"Az úgynevezett \"carspotterek\" által, a közösségi oldalakra feltöltött fotók alapján készült egy érdekes kimutatás. ","id":"20181112_szupersportautok_statisztika_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dc5056a-cce4-4a86-9b9d-4a5497826afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36df86f-b7ee-43e6-90b3-48dfb374b134","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_szupersportautok_statisztika_london","timestamp":"2018. november. 12. 10:23","title":"Érdekes módszerrel nézték meg, hol van a legtöbb szupersportkocsi a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november elején a koszovói karatésok nem szerepelhettek saját zászlajuk alatt a madridi világbajnokságon.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november...","id":"20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aeb82-a44b-440c-a2cf-df8ed544211c","keywords":null,"link":"/sport/20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","timestamp":"2018. november. 13. 10:35","title":"Senki ne rendezzen sporteseményt Spanyolországban – kéri a NOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó Podmaniczky utcai telephelyén, amelynek szeptember eleje óta nincs radiológusa. A sürgősségi felvételi hely bezárását már hónapokkal ezelőtt javasolták a kórház főparancsnokának, miután a munkaerő-hiányos helyzet a biztonságos betegellátást veszélyezteti. ","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó...","id":"20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef29ace-1d2a-46a0-aa95-38688cd1b626","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","timestamp":"2018. november. 13. 06:30","title":"Most a radiológushiány miatt vannak veszélyben a betegek a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","shortLead":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","id":"20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6c3a8-0d50-4150-900e-584c5f306169","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","timestamp":"2018. november. 12. 07:06","title":"Hajléktalan férfi volt a melbourne-i késes támadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3007b0-79f1-4244-9018-b6af9066331a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg a rendőrök a férfi lakásán kutakodtak, érkezett egy vásárló, aki viszont nem őt, hanem testvérét kereste, mert – mint kiderült – ő is drogdíler. ","shortLead":"Amíg a rendőrök a férfi lakásán kutakodtak, érkezett egy vásárló, aki viszont nem őt, hanem testvérét kereste, mert –...","id":"20181113_Kokaindilert_fogtak_a_rendorok_a_bulinegyedben_nem_sokkal_kesobb_az_egesz_banda_lebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba3007b0-79f1-4244-9018-b6af9066331a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bbb83f-1893-4c2a-ac14-d953a4db2842","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Kokaindilert_fogtak_a_rendorok_a_bulinegyedben_nem_sokkal_kesobb_az_egesz_banda_lebukott","timestamp":"2018. november. 13. 06:50","title":"Kokaindílert fogtak a rendőrök a bulinegyedben, nem sokkal később az egész banda lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]