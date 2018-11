Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana szélessávú internetet a világ minden pontján. Az ötlet nemrég újabb mérföldkövet teljesített.","shortLead":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana...","id":"20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072bed90-0069-4e17-80de-c1438662b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","timestamp":"2018. november. 16. 14:31","title":"Megvan az engedély, építheti a világot beborító, űrbéli nethálózatát a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Albániából Montenegróig, hanem Montenegrótól Szerbiáig is egy magyar követségi autóban utazott a hazájában korrupció miatt kétéves börtönre ítélt Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő. Már csak azt nem tudni, hogyan érkezett a Budapesten politikai menedéket kérő politikus Magyarországra. Valószínűleg egy szerbiai magyar követségi autóval.

","shortLead":"Nem csak Albániából Montenegróig, hanem Montenegrótól Szerbiáig is egy magyar követségi autóban utazott a hazájában...","id":"20181116_Montenegroban_is_a_magyar_kovetsegi_autoval_utazott_Gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dea591-c97a-418c-80eb-a10a3a7dc26f","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Montenegroban_is_a_magyar_kovetsegi_autoval_utazott_Gruevszki","timestamp":"2018. november. 16. 11:42","title":"Montenegróban is a magyar követségi autóval utazott Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött, mégsem rendezi meg az Energy for Swim 2018 elnevezésű viadalt, amelynek december 20-21-én Torino adott volna otthont.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött...","id":"20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a68fc53-8629-4596-9370-73c9eb9448a4","keywords":null,"link":"/sport/20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","timestamp":"2018. november. 15. 13:36","title":"Hatott a FINA fenyegetése, nem indul rivális versenysorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45887e24-f36d-4aba-a7da-103079e456f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","timestamp":"2018. november. 15. 09:21","title":"\"Magyarország megnyitja határait a menekültek előtt. Elképesztő...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd45ee9-ac0e-436b-badb-cad8dc99192b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két vecsési sportoló egyesületi és saját pénzből tud csak kiutazni Újdelhibe.","shortLead":"A két vecsési sportoló egyesületi és saját pénzből tud csak kiutazni Újdelhibe.","id":"20181115_Csak_ket_versenyzo_utazhatott_ki_a_vbre_a_bokszszovetseg_penzugyi_gondjai_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd45ee9-ac0e-436b-badb-cad8dc99192b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a425b2e2-7a9c-4647-ade4-0c0626d5ab11","keywords":null,"link":"/sport/20181115_Csak_ket_versenyzo_utazhatott_ki_a_vbre_a_bokszszovetseg_penzugyi_gondjai_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 11:20","title":"Csak két versenyző utazhatott ki a vb-re a bokszszövetség pénzügyi gondjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","shortLead":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","id":"20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bfa05e-32e7-4e5e-bbc1-546e527af82e","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","timestamp":"2018. november. 15. 05:51","title":"Már 58 halottja van a kaliforniai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda egy rendezvénycentrumot. A szakma kiakadt, a költség újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel. A kormány budapesti építkezéseiről, terveiről részletes összeálltást olvashat a HVG csütörtökön megjelent számában.","shortLead":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda...","id":"201846_kukaba_atervekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb803775-46ec-483c-9c51-f6d15b19599a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_kukaba_atervekkel","timestamp":"2018. november. 15. 06:00","title":"Finta mehet, jön más - egymilliárd forintot fizetett az állam, most kidobja a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális migránsokra vadásztak, csak a tolvaj miniszterelnök lépett meg előlük.","shortLead":"Illegális migránsokra vadásztak, csak a tolvaj miniszterelnök lépett meg előlük.","id":"20181116_Megjottek_a_magyar_rendorok_Macedoniabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5c95a0-6f35-486b-89f7-8ad3f4fb2bce","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Megjottek_a_magyar_rendorok_Macedoniabol","timestamp":"2018. november. 16. 11:44","title":"Megjöttek a magyar rendőrök Macedóniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]