[{"available":true,"c_guid":"21f6c9c8-1c60-497a-87ce-c4890a51883b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új EU-s fejlesztéssel a mesterséges intelligencia által működtetett hazugvizsgálaton is át kellene esniük a határ másik oldaláról érkezőknek. A szakemberek szerint a technológiával több probléma is van.","shortLead":"Egy új EU-s fejlesztéssel a mesterséges intelligencia által működtetett hazugvizsgálaton is át kellene esniük a határ...","id":"20181116_hatarellenorzes_hazugsagvizsgalo_iborderctrl_europai_bizottsag_magyar_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f6c9c8-1c60-497a-87ce-c4890a51883b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ba74f-7d8b-4e10-aef2-d1d0943dcae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_hatarellenorzes_hazugsagvizsgalo_iborderctrl_europai_bizottsag_magyar_hatar","timestamp":"2018. november. 16. 14:03","title":"Aggódnak az új határellenőrző miatt, amelyet Magyarországon is tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980a719-e1aa-447b-9d80-9b012c4741d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a beruházás nem csak káros, hanem teljesen felesleges is.","shortLead":"A szervezet szerint a beruházás nem csak káros, hanem teljesen felesleges is.","id":"20181115_Peticiot_inditott_a_vedett_Csarnavolgyben_epulo_kisvasut_ellen_a_WWF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3980a719-e1aa-447b-9d80-9b012c4741d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6344e1-c9b0-4b1f-8acb-e948d56ebd37","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Peticiot_inditott_a_vedett_Csarnavolgyben_epulo_kisvasut_ellen_a_WWF","timestamp":"2018. november. 15. 15:58","title":"Petíciót indított a védett Csarna-völgyben épülő kisvasút ellen a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munka törvénykönyve külön szabályokat fogalmaz meg a várandós munkavállalók foglalkoztatásáról – ezeket mutatta be az újabb változtatások után részletesen az Adózóna.","shortLead":"A munka törvénykönyve külön szabályokat fogalmaz meg a várandós munkavállalók foglalkoztatásáról – ezeket mutatta be...","id":"20181115_Mi_mindent_kerhet_egy_terhes_no_a_munkahelyetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975017d8-eff8-432f-80c2-4030d236396b","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Mi_mindent_kerhet_egy_terhes_no_a_munkahelyetol","timestamp":"2018. november. 15. 17:36","title":"Mi mindent kérhet egy terhes nő a munkahelyétől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV élő adásában Nikola Gruevszki Magyarországra érkezésével kapcsolatban. Orbán Viktor szerint ez jogi ügy, de Hidvéghi Balázsnak láthatóan nehéz volt tagadnia, hogy valójában politikai is. A Magyarországra szökött volt macedón miniszterelnök furcsa repülőútjáról és autós fuvarjáról semmit sem tud, de szerinte ez így van jól.



","shortLead":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV...","id":"20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d06a674-2df1-49f8-a542-cbe508231b98","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 15. 20:13","title":"„Mégis egy volt miniszterelnök” – a Fidesz zavarosan magyarázza Gruevszki szökését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élettársát hozzáadta feleségül az egyik sértetthez, hogy megszerezze annak lakását.","shortLead":"Élettársát hozzáadta feleségül az egyik sértetthez, hogy megszerezze annak lakását.","id":"20181115_Emberkereskedelemmel_is_meggyanusitottak_az_idoseket_atvero_bunbanda_egyik_tagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f37cb9-dab6-420e-a7eb-c7f284f65b03","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Emberkereskedelemmel_is_meggyanusitottak_az_idoseket_atvero_bunbanda_egyik_tagjat","timestamp":"2018. november. 15. 15:24","title":"Emberkereskedelemmel is meggyanúsították az időseket átverő bűnbanda egyik tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhajózási és űrkutatási hivatal, a NASA és az asztronautái továbbra is a Marsra készülnek, még ha halálos sugárzásnak, esetleges látásvesztésnek és csontsorvadásnak vannak is kitéve. Szakértők szerint az ember 25 éven belül léphet a vörös bolygóra.","shortLead":"Az amerikai űrhajózási és űrkutatási hivatal, a NASA és az asztronautái továbbra is a Marsra készülnek, még ha halálos...","id":"20181116_mars_misszio_tom_jones_urhajos_nasa_mars_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbb5bbd-2e3c-4587-acbd-3b38dac31141","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_mars_misszio_tom_jones_urhajos_nasa_mars_utazas","timestamp":"2018. november. 16. 18:03","title":"Egy volt űrhajós azt mondja, 25 éven belül mindent megoldunk, és ember lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","shortLead":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","id":"20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196743b5-3b96-44a0-9646-137f7ba649a2","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","timestamp":"2018. november. 16. 08:09","title":"A Ripost megtalálta Gyurcsányt a Gruevszki-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc8dd-ab58-491f-8c68-826925b7907b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékszik arra a 2013-as esetre, amikor egész San Francisco összefogott, hogy teljesítse az ötéves, leukémiás Miles Scott álmát, hogy Batkidként megmenthesse a várost? Jó hírünk van: Miles kigyógyult a rákból.","shortLead":"Emlékszik arra a 2013-as esetre, amikor egész San Francisco összefogott, hogy teljesítse az ötéves, leukémiás Miles...","id":"20181116_Kigyogyult_a_rakbol_a_kisfiu_aki_Batkidkent_mentette_meg_San_Franciscot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91adc8dd-ab58-491f-8c68-826925b7907b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95744ee-2ac1-4b00-82ca-fa74fbe3f31e","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Kigyogyult_a_rakbol_a_kisfiu_aki_Batkidkent_mentette_meg_San_Franciscot","timestamp":"2018. november. 16. 13:46","title":"Kigyógyult a rákból a kisfiú, aki Batkidként mentette meg San Franciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]