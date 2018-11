Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről Burány Sándor, az MSZP képviselője osztott meg egy fotót, amely igen előnytelen szögben készült Lázárra nézve. ","shortLead":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről...","id":"20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb93522-a900-4fbb-bb52-2f7f6b016bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 17:29","title":"Műpéniszes bábuval kampányolt Lázár egy kispesti iskolában a dohányzás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","shortLead":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","id":"20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0b22b-91c3-42d1-9866-55c5a2c03fe0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 15. 11:36","title":"Megható köszöntőt mondott Erzsébet királynő a fia 70. születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f6a7cc-077c-4f12-b478-fe8ed5b09ed8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték lecserélni a régebbi sebességmérő műszereiket, még keményebb világ jöhet a bírságolásban.","shortLead":"Elkezdték lecserélni a régebbi sebességmérő műszereiket, még keményebb világ jöhet a bírságolásban.","id":"20181116_traffipax_ausztira_autopalya_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f6a7cc-077c-4f12-b478-fe8ed5b09ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f7c67-dd15-4e19-894d-f2f54c8882a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_traffipax_ausztira_autopalya_birsag","timestamp":"2018. november. 16. 14:16","title":"Szuperpontos traffipaxokra állnak át az osztrákok, jön a zéro tolerancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után végre sikerült beteljesítenie a nagy álmát: egy hatalmas piroszóma körül úszhatott.","shortLead":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után...","id":"20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0081f2c-a806-4373-bcef-98d31b2e3455","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","timestamp":"2018. november. 16. 15:03","title":"10 évig kutatott utána, végre videóra tudta venni a búvár a különleges tengeri állatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","shortLead":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","id":"20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5098fe7-9755-4b00-b97e-1cf292626d48","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","timestamp":"2018. november. 15. 14:31","title":"A NER-kritikus Fluor Tomival avatják fel a Mol-Vidi-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","shortLead":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","id":"20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7083-9408-4350-b236-a3edba96c266","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","timestamp":"2018. november. 16. 10:11","title":"Kórházba került a terhes Amy Schumer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miért csak Habony lapja lehet a BKV területén? - kérdezte Barabás Richárd.","shortLead":"Miért csak Habony lapja lehet a BKV területén? - kérdezte Barabás Richárd.","id":"20181116_A_Parbeszed_kerdore_vonta_Tarlost_a_Lokal_kizarolagos_engedelye_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a181a29d-474b-446a-bc5b-d48507d09370","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_A_Parbeszed_kerdore_vonta_Tarlost_a_Lokal_kizarolagos_engedelye_miatt","timestamp":"2018. november. 16. 11:06","title":"A Párbeszéd kérdőre vonta Tarlóst a Lokál kizárólagos engedélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen intenzíven használják kis távokra. ","shortLead":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen...","id":"20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d95ac-6660-432f-b339-a3d49f288638","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","timestamp":"2018. november. 15. 09:41","title":"Úgy működik a környezettudatosság a németeknél, hogy vesznek egy elektromos autót is a benzines mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]