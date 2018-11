Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stuttgartban már javában a következő generációs S-osztályon dolgognak, friss információkkal jövünk a többek közt tisztán hibrid és elektromos változatban is készülő luxusautóról.","shortLead":"Stuttgartban már javában a következő generációs S-osztályon dolgognak, friss információkkal jövünk a többek közt...","id":"20181117_uj_mercedes_sosztaly_nagyobb_konnyebb_es_akar_tisztan_elektromos_eqc_sqc_sec_amg_audi_a8_bmw_7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9389c853-7223-47ed-b82c-0ec55d29d4d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_uj_mercedes_sosztaly_nagyobb_konnyebb_es_akar_tisztan_elektromos_eqc_sqc_sec_amg_audi_a8_bmw_7","timestamp":"2018. november. 17. 11:21","title":"Új Mercedes S-osztály: nagyobb, könnyebb és akár tisztán elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár sufnituning jellegű megoldásokat is, hogy látványos képeket készítsen.","shortLead":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár...","id":"20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6422b-003a-4baf-94f4-7fa85036c6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","timestamp":"2018. november. 16. 19:30","title":"Mintha film lenne: elképesztő fotókat csinál legókkal egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi rend valóban leáldozóban van? Erről volt szó a HVG Beszélgetések a jövőről című vitasorozatán.","shortLead":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi...","id":"20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf5b9a-cbb9-419f-9bc5-221e48e75a9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","timestamp":"2018. november. 16. 13:06","title":"Hogy bírhatja ki Magyarország, ha a nagyok vámháborúba kezdenek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfit akkor érték tetten, amikor megpróbáltak ellopni egy gépkocsit Újbudáról.","shortLead":"A két férfit akkor érték tetten, amikor megpróbáltak ellopni egy gépkocsit Újbudáról.","id":"20181116_ujbuda_autotolvajok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d314c6e-a340-48e8-8064-7b0acf88c4fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_ujbuda_autotolvajok_video","timestamp":"2018. november. 16. 07:43","title":"Épp munkában volt ez a két autótolvaj, amikor elkapták őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah Gülen kiadatását Törökországnak - jelentette ki szombaton Donald Trump amerikai elnök, cáfolva az amerikai sajtóban megjelent értesüléseket.\r

