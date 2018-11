Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","shortLead":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","id":"20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ffb646-f87c-4083-8547-01bb26ec726e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","timestamp":"2018. november. 19. 11:18","title":"Gyurcsány: Az ellenállás folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett szombat délután. A helyszínen tíz tűzoltó-gépjárművel mintegy negyven fővárosi hivatásos tűzoltó dolgozott, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kilenc vízsugárral eloltották a lángokat.\r

","shortLead":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett...","id":"20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51c076-c538-40ca-b954-f8c77467ca77","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","timestamp":"2018. november. 17. 16:54","title":"Eloltották a tüzet a Teréz körúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem három hónapja hatályba lépett a menekülteket segítő civil szervezeteket megadóztató törvény, az elviekben érintettek azonban még egy fillért nem fizettek. Az adóhivatal tanácstalan.","shortLead":"Csaknem három hónapja hatályba lépett a menekülteket segítő civil szervezeteket megadóztató törvény, az elviekben...","id":"20181119_Hiaba_talalta_ki_a_kormany_a_migransadot_a_NAV_nem_tud_vele_mit_kezdeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a456f30-2a8a-4868-b60b-0b93ba37fc18","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Hiaba_talalta_ki_a_kormany_a_migransadot_a_NAV_nem_tud_vele_mit_kezdeni","timestamp":"2018. november. 19. 08:18","title":"Hiába találta ki a kormány a migránsadót, a NAV nem tud vele mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","shortLead":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","id":"20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2ee9c5-7e29-4832-84d2-c9e42f937a78","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","timestamp":"2018. november. 18. 21:10","title":"Itt megtekintheti Orbán Viktor mai meccsnéző partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). \r

\r

","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the...","id":"20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf35f1a-2ffb-4b71-bb5c-218dc899053a","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","timestamp":"2018. november. 17. 20:20","title":"Károly herceg kitüntette Tom Hardyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda20e55-05e7-4d3e-b96c-c62c15d1c076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit a földdel tett egyenlővé a természeti katasztrófa. Aztán a nevére sem emlékezett.","shortLead":"Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit...","id":"20181119_donald_trump_kalifornia_erdotuz_paradise","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda20e55-05e7-4d3e-b96c-c62c15d1c076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e998d5-b4c2-432f-bce6-4e3d047ba74f","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_donald_trump_kalifornia_erdotuz_paradise","timestamp":"2018. november. 19. 13:32","title":"Trumpnak nem sikerült megjegyeznie a tűzvészben megsemmisült város nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Taktikailag mást, hozzáállásban viszont az észtek elleni találkozóhoz hasonlót vár Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottól vasárnap a finnek ellen, a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában.","shortLead":"Taktikailag mást, hozzáállásban viszont az észtek elleni találkozóhoz hasonlót vár Marco Rossi szövetségi kapitány...","id":"20181117_magyar_valogatott_marco_rossi_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6374793-6d3b-4853-b7f6-bf0376954d10","keywords":null,"link":"/sport/20181117_magyar_valogatott_marco_rossi_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 21:58","title":"Szenvedett Rossi, míg az észtekkel játszott a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]