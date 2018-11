Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b416d1e3-9534-4e38-8e8b-224daeab00fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt, aki úgy döntött, elköltözik, de az építkezés miatt az ingatlanok értéke is zuhanni kezdett.","shortLead":"Volt, aki úgy döntött, elköltözik, de az építkezés miatt az ingatlanok értéke is zuhanni kezdett.","id":"20181122_Fellazadtak_a_godiek_a_Samsung_uj_gyara_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b416d1e3-9534-4e38-8e8b-224daeab00fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4804206d-2ce7-4442-82d7-237d09d48af1","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Fellazadtak_a_godiek_a_Samsung_uj_gyara_ellen","timestamp":"2018. november. 22. 08:45","title":"Fellázadtak a gödiek a Samsung új gyára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d3fb7f-9c76-4930-b9da-f2ad1ed5bf03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A családi és társasházak előtti járdaszakaszt télen nem az önkormányzatnak, hanem a lakóknak kell biztonságossá tenni, de nem mindegy, mivel és hogyan.","shortLead":"A családi és társasházak előtti járdaszakaszt télen nem az önkormányzatnak, hanem a lakóknak kell biztonságossá tenni...","id":"20181120_50_ezer_forintra_birsagoljak_aki_igy_csuszasmentesiti_a_jardajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d3fb7f-9c76-4930-b9da-f2ad1ed5bf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e46f5-f05f-4272-abac-e020e72a7e89","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_50_ezer_forintra_birsagoljak_aki_igy_csuszasmentesiti_a_jardajat","timestamp":"2018. november. 20. 13:43","title":"50 ezer forintra bírságolják, aki felsózza a járdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán tovább.","shortLead":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán...","id":"20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804ce3f9-b746-4911-9d22-22f93d5f71fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","timestamp":"2018. november. 20. 11:33","title":"Kijött egy új videó a NASA-tól, és nem találunk rá szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának keményen beolvasó Építési Piaci Prognózis.","shortLead":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának...","id":"20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1d9f-7032-4312-906c-db3f7ecf28e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","timestamp":"2018. november. 20. 14:30","title":"„Volt olyan lakás, hogy 50 millió volt rá az áfakedvezmény” – az elhibázott élénkítés után 2020-ra fog padlót a lakásépítési szektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","shortLead":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","id":"20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29eb419-9940-46e2-9435-1153356575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","timestamp":"2018. november. 20. 16:59","title":"Demeter: Orbán a nemzetközi bűnözés részévé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális átalakulás tovább növelte a vállalatok kiberfenyegetettségét, mégsem tesznek eleget a cégek a kockázatok ellen – mutat rá az EY tanácsadócég friss felmérése. A 60 országból összesen 1400 vezető, IT-menedzser és információbiztonsági szakértő bevonásával készült kutatásból kiderül, hogy egyre több szervezet ismeri fel az adatvédelmi veszélyek súlyosságát, mégsem költenek eleget informatikai biztonságuk fejlesztésére.","shortLead":"A digitális átalakulás tovább növelte a vállalatok kiberfenyegetettségét, mégsem tesznek eleget a cégek a kockázatok...","id":"20181120_ey_globalis_informaciobiztonsagi_felmeres_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b1cd7-92b5-4865-8f5a-4573b1f0ba25","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_ey_globalis_informaciobiztonsagi_felmeres_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 20. 16:03","title":"Kiábrándító dolgok derültek ki, amikor megkérdeztek 1400 informatikai vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568db815-9e0a-4cb2-bc79-aacbc3f732bb","c_author":"ZEISS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Kezdetben csak egy üvegdarab volt, később már kézben tartható hasznos, de drága eszköz lett, évszázadok múlva pedig tömegtermék, melyet a legkülönbözőbb formákban gyártanak és értékesítenek, tökéletes megoldást biztosítva ahhoz, hogy tisztán lássuk a világot. Utánanéztünk a szemüvegek történelmének.","shortLead":"Kezdetben csak egy üvegdarab volt, később már kézben tartható hasznos, de drága eszköz lett, évszázadok múlva pedig...","id":"20181119_Szerzetesektol_indult_ma_mar_az_egyik_legkomolyabb_divattermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568db815-9e0a-4cb2-bc79-aacbc3f732bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076ded58-21a3-41ec-b793-51c3e5460bc8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Szerzetesektol_indult_ma_mar_az_egyik_legkomolyabb_divattermek","timestamp":"2018. november. 21. 11:30","title":"Szerzetesektől indult, ma már az egyik legkomolyabb divattermék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor használni még nem lehet majd őket, az e-jegyrendszer bevezetése még csak távlati cél. ","shortLead":"Ugyanakkor használni még nem lehet majd őket, az e-jegyrendszer bevezetése még csak távlati cél. ","id":"20181120_Belepteto_kapukat_fognak_szerelni_a_4es_metro_tobb_allomasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ef144-142c-4a04-a06b-2cb2d9d6da3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Belepteto_kapukat_fognak_szerelni_a_4es_metro_tobb_allomasara","timestamp":"2018. november. 20. 14:41","title":"Beléptetőkapukat fognak szerelni a 4-es metró több állomására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]