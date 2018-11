Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvileg csak a két pulyka egyike kapott volna kegyelmet, ám az amerikai elnök, akárcsak tavaly, idén is mindkét pulykát kegyelemben részesítette. ","shortLead":"Elvileg csak a két pulyka egyike kapott volna kegyelmet, ám az amerikai elnök, akárcsak tavaly, idén is mindkét pulykát...","id":"20181120_donald_trump_amerikai_elnok_kegyelem_halaadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c42771-b4e9-4237-84d4-414da87e959b","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_donald_trump_amerikai_elnok_kegyelem_halaadas","timestamp":"2018. november. 20. 20:49","title":"Két pulykának kegyelmezett meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","shortLead":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","id":"20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97d197-d07c-47c2-aed5-2c23ee9ef85d","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","timestamp":"2018. november. 20. 15:05","title":"Közel két évet is elvehet életünkből a szmog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára fókuszál. Ingyenes, de így is megkérik az árát.","shortLead":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára...","id":"20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a744ef-7218-4bf0-9149-5e17a073fa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. november. 21. 08:33","title":"Meglepetés: jött egy teljesen új Assassin’s Creed, ezzel a telefonján játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad13e7-ab63-46f5-9f44-8d64e69cedea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek elfogadása esetén januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére, emellett számos családbarát intézkedést is bevezetnek.","shortLead":"A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek...","id":"20181120_beremeles_atlagosan_30_szazalek_januartol_kozponti_kozigazgatasban_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cad13e7-ab63-46f5-9f44-8d64e69cedea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f02d7c3-441e-46dd-a591-e2ed524f95a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_beremeles_atlagosan_30_szazalek_januartol_kozponti_kozigazgatasban_dolgozok","timestamp":"2018. november. 20. 15:25","title":"Januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozók bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából éppen ott tarthatott, hogy úgy érezze, ő az utak királya. ","shortLead":"Nagyjából éppen ott tarthatott, hogy úgy érezze, ő az utak királya. ","id":"20181121_friss_jogositvany_elvetel_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8ddc64-5a94-462b-b3cc-7936eb1ba2d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_friss_jogositvany_elvetel_nemetorszag","timestamp":"2018. november. 21. 14:44","title":"49 perccel a megszerzése után ugrott a jogsija egy autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","shortLead":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","id":"20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e622f-56fd-4ebb-bd62-5b31af354c99","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2018. november. 21. 05:05","title":"Gruevszki unokatestvére már nem volt olyan szerencsés, mint a volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közel egy év csúszással, de csak átadták a Mol Vidi stadionját.","shortLead":"Közel egy év csúszással, de csak átadták a Mol Vidi stadionját.","id":"20181121_Harom_ev_es_14_milliard_forint_utan_igy_adtak_at_az_uj_szekesfehervari_stadiont__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc555b-cbd0-469d-98a6-be3c662b6036","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Harom_ev_es_14_milliard_forint_utan_igy_adtak_at_az_uj_szekesfehervari_stadiont__fotok","timestamp":"2018. november. 21. 19:18","title":"Három év és 14 milliárd forint után így adták át az új székesfehérvári stadiont - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","shortLead":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","id":"20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a2c276-0184-4f87-8ef3-3de1a31470ca","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","timestamp":"2018. november. 21. 12:09","title":"Két toportyánt lőttek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]