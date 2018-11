Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül juttattak ki.","shortLead":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül...","id":"20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3407123-8840-499a-ae6a-f3f11eb9e73b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","timestamp":"2018. november. 22. 11:43","title":"Kigyulladt a házuk, az ablakon kellett kiugrálniuk a lakóknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont azt is jelenti, hogy a javíttatást is egyre borsosabb áron végzik el. Egy Amerikában készült friss felmérés most azt mutatja, a felhasználók a készülék sérülése esetén – ha az nem befolyásolja a működést – nem javíttatják meg a mobilt.","shortLead":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont...","id":"20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0b5f14-bfcc-4ffb-8983-4e554c7cef9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","timestamp":"2018. november. 21. 17:33","title":"Hiába törik be a mobil kijelzője, sokan tovább használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás idején.\r

","shortLead":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás...","id":"20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd6cfce-9fa0-495d-af02-b5c80169a409","keywords":null,"link":"/elet/20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","timestamp":"2018. november. 22. 21:45","title":"110 évesen elhunyt a világ legidősebb apácája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik téligumikon gördül. ","shortLead":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik...","id":"20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a293e99-6865-41d6-9ded-f74390fae122","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","timestamp":"2018. november. 23. 06:41","title":"A nap videója: kell a téligumi a négykerék-hajtású autókra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b74216-fab3-420d-ab6c-05267474a111","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest ellen játssza első mérkőzését az új stadionjában a MOL Vidi FC szerda este, a meccs előtt a Wellhellóval melegíthetnek be a drukkerek. Fotósunk a megnyitó előtt már körbefényképezte a létesítményt.","shortLead":"Az Újpest ellen játssza első mérkőzését az új stadionjában a MOL Vidi FC szerda este, a meccs előtt a Wellhellóval...","id":"20181121_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_wellhello_galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b74216-fab3-420d-ab6c-05267474a111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09399c2b-0385-4784-85be-bc535199ce88","keywords":null,"link":"/sport/20181121_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_wellhello_galeria","timestamp":"2018. november. 21. 17:13","title":"Megmutatjuk a Vidi új, 14 milliárdos arénáját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánosságra hozta Michael Schumacher utolsó, korábban nem publikált interjúját a családja. A videó két hónappal az F1-es versenyző síbalesete előtt készült.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta Michael Schumacher utolsó, korábban nem publikált interjúját a családja. A videó két hónappal...","id":"20181122_michael_schumacher_f1_hetszeres_vilagbajnok_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea617115-59b1-4062-94e6-cae922ce54df","keywords":null,"link":"/sport/20181122_michael_schumacher_f1_hetszeres_vilagbajnok_interju","timestamp":"2018. november. 22. 12:57","title":"Korábban nem látott Schumacher-interjút tettek közzé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ca9e8c-f7b1-463a-b8fc-68fe2b767c80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebben születtek, de kevesebben is haltak meg idén, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH. ","shortLead":"Kevesebben születtek, de kevesebben is haltak meg idén, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH. ","id":"20181123_Harmincezerrel_kevesebb_magyar_el_mint_az_ev_elejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ca9e8c-f7b1-463a-b8fc-68fe2b767c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b555aa2-a5ac-47b1-9fcc-51dcc321fb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Harmincezerrel_kevesebb_magyar_el_mint_az_ev_elejen","timestamp":"2018. november. 23. 09:12","title":"Harmincezerrel kevesebb magyar él, mint az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem jelent meg. A klub azt is megmagyarázta, miért.","shortLead":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem...","id":"20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55e9eb5-d672-4b2b-bede-c7967d25ec0b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","timestamp":"2018. november. 22. 18:59","title":"Détári nem mehetett be a kispesti akadémia avatójára, a klub szerint nem volt türelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]