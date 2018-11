Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette elhelyezett táblát.","shortLead":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette...","id":"20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e3054e-e6ff-4f54-8b34-7dbf395aa521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","timestamp":"2018. november. 21. 13:58","title":"A nap fotója: \"a világ legrövidebb bicikliútja\" Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d2deb4-2415-4254-91ec-f01aa621780e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stábtagok szerint az állatok külső segítség nélkül valószínűleg elpusztultak volna.","shortLead":"A stábtagok szerint az állatok külső segítség nélkül valószínűleg elpusztultak volna.","id":"20181121_Szabalyt_szegtek_a_BBC_termeszetfilmesei_amikor_pingvineket_mentettek_egy_arokbol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d2deb4-2415-4254-91ec-f01aa621780e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1af0dcf-73be-435a-a87b-5963e0a1f581","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Szabalyt_szegtek_a_BBC_termeszetfilmesei_amikor_pingvineket_mentettek_egy_arokbol__video","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Szabályt szegtek a BBC természetfilmesei, amikor pingvineket mentettek egy árokból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","shortLead":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","id":"20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157df38c-99f7-43d3-85d8-50215c620744","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","timestamp":"2018. november. 21. 19:39","title":"Már Erdogan is Sorost látja a kormányellenes tüntetések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának keményen beolvasó Építési Piaci Prognózis.","shortLead":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának...","id":"20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1d9f-7032-4312-906c-db3f7ecf28e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","timestamp":"2018. november. 20. 14:30","title":"„Volt olyan lakás, hogy 50 millió volt rá az áfakedvezmény” – az elhibázott élénkítés után 2020-ra fog padlót a lakásépítési szektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648589ff-8185-4c6e-97c0-b30f162bc8ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Borzalom, amivel a gyomrát felnyitva szembesültünk\" – mondta a WWF koordinátora. ","shortLead":"\"Borzalom, amivel a gyomrát felnyitva szembesültünk\" – mondta a WWF koordinátora. ","id":"20181120_Ket_strandpapucsot_es_115_muanyag_poharat_talaltak_egy_elpusztult_balna_gyomraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=648589ff-8185-4c6e-97c0-b30f162bc8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44aeb84e-2cb1-4dee-8e85-ba2c88ed276c","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ket_strandpapucsot_es_115_muanyag_poharat_talaltak_egy_elpusztult_balna_gyomraban","timestamp":"2018. november. 20. 13:24","title":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs politikai szál, de mégis politikai ügyként emlegeti a Fidesz.","shortLead":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs...","id":"20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8d66-2609-459f-9d84-c07e6abd5a57","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","timestamp":"2018. november. 20. 11:40","title":"Elítélték a Szeviép volt vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint – többek között ez derül ki a Samsung Electronics legfrissebb hazai felméréséből. A magyarok nagy része éppen ezért szereti magánál tudni a telefonját társaságban is, ugyanakkor a személyes találkozók alkalmával a mobilozást a többség udvariatlanságnak tartja.","shortLead":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint –...","id":"20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b0db62-628e-4066-8a4f-b94e98f7327c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2018. november. 21. 19:03","title":"Furcsa ellentmondás jött ki, amikor megkérdezték a magyarokat, mit gondolnak a mobilozás(uk)ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e497b9c-ae1a-4584-b8de-d075edc2e664","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmi intelligenciához hozzátartozik az önismeret, az önkontroll, a motiváció, az empátia és a társas képesség. Nézzük meg öt munkahelyi eseten keresztül, mit jelentenek, és hogyan fejleszthetők.","shortLead":"Az érzelmi intelligenciához hozzátartozik az önismeret, az önkontroll, a motiváció, az empátia és a társas képesség...","id":"20181120_Ez_az_ami_eletunk_vegeig_fejlesztheto_es_nagyon_megeri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e497b9c-ae1a-4584-b8de-d075edc2e664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e3b80-8609-46db-b2e3-d16df0cd6c58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181120_Ez_az_ami_eletunk_vegeig_fejlesztheto_es_nagyon_megeri","timestamp":"2018. november. 20. 12:15","title":"Ez az, ami életünk végéig fejleszthető, és nagyon megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]