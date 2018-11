Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezek a franchise-ok nincsenek \"fizetőképes” helyzetben, mert a náluk dolgozó eladók munkatermelékenysége nagyon alacsony, és komoly gondok vannak az üzemi hatékonyág terén is – állítja Raskó György a KSH boltösszeomlásokról számot adó statisztikája kapcsán.","shortLead":"Ezek a franchise-ok nincsenek \"fizetőképes” helyzetben, mert a náluk dolgozó eladók munkatermelékenysége nagyon...","id":"20181123_Rasko_vagy_egy_lancba_tomorul_a_CBA_a_Coop_es_a_Real_vagy_vegleg_lenyomja_oket_a_Lidl_es_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae76b37-406b-4571-843d-432daac4ff6e","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Rasko_vagy_egy_lancba_tomorul_a_CBA_a_Coop_es_a_Real_vagy_vegleg_lenyomja_oket_a_Lidl_es_az_Aldi","timestamp":"2018. november. 23. 13:57","title":"Raskó: Vagy egy láncba tömörül a CBA, a Coop és a Reál, vagy végleg lenyomja őket a Lidl és az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bejelentette, hogy eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött világszerte megállapodást valós 5G kereskedelmi hálózatok kiépítésére, és további 50 szolgáltatóval vesz részt 5G hálózatok tesztelésében. A londoni Global Mobile Broadband Forum-on (MBBF) a vállalat bemutatta azon megoldásait, amelyek segítik majd a szolgáltatókat az 5G kereskedelmi felhasználásának elindításában. A Huawei egyúttal azt is megerősítette, hogy 2019-től már elérhetőek lesznek az első 5G-képes, hajlítható kijelzőjű okostelefonjaik is.","shortLead":"A Huawei bejelentette, hogy eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött világszerte megállapodást valós 5G...","id":"20181123_huawei_5g_halozat_kiepitese_olcso_5g_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e498b68-1c83-449f-a907-f36a9d8f8de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_huawei_5g_halozat_kiepitese_olcso_5g_okostelefon","timestamp":"2018. november. 23. 12:03","title":"30 ezer forintos 5G-s telefonokat ígér a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez nem jelenti azt, hogy minden kérdést megoldottak volna a felek.","shortLead":"Ez nem jelenti azt, hogy minden kérdést megoldottak volna a felek.","id":"20181122_Itt_az_ujabb_Brexit_megallapodas_nem_marad_a_belso_piac_resze_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034cd367-9081-4241-b3c0-70144ceca2ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Itt_az_ujabb_Brexit_megallapodas_nem_marad_a_belso_piac_resze_NagyBritannia","timestamp":"2018. november. 22. 12:26","title":"Itt az újabb Brexit megállapodás: nem marad a belső piac része Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c966bc85-fbdc-4699-bb58-5d334ceabb31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Unatkozó emberek, 985. rész.","shortLead":"Unatkozó emberek, 985. rész.","id":"20181122_Hogy_gyujtsunk_ra_markoloval_Ez_az_ember_megmutatja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c966bc85-fbdc-4699-bb58-5d334ceabb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1273ed52-cec3-4557-b24d-e779613ad2ce","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Hogy_gyujtsunk_ra_markoloval_Ez_az_ember_megmutatja__video","timestamp":"2018. november. 22. 17:58","title":"Hogy gyújtsunk rá markolóval? Ez az ember megmutatja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","shortLead":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","id":"20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf47ddf-88a9-46af-ad37-c9169ffdc1ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. november. 23. 10:33","title":"Csak megkérdezték Siritől, hány éves Donald Trump, de ilyen válaszra nem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az Apple most nyilvánosságra került szabadalma helyet kaphatna a cég okosórájában, akkor nem kellene figyelni arra, hogy mennyit tartózkodunk a napon, az óra ugyanis figyelmeztetne, amikor az UV-sugárzás veszélyessé kezdene válni.","shortLead":"Ha az Apple most nyilvánosságra került szabadalma helyet kaphatna a cég okosórájában, akkor nem kellene figyelni arra...","id":"20181122_apple_szabadalom_uv_sugarzas_merese_apple_watch_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1784b06-7019-4cd0-b662-7a5ae61a671c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_apple_szabadalom_uv_sugarzas_merese_apple_watch_okosora","timestamp":"2018. november. 22. 17:03","title":"Bátrabban napozhat majd, akinek Apple Watch van a csuklóján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","shortLead":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","id":"20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada91f6-6fd7-4ddd-881f-19698bde202f","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","timestamp":"2018. november. 22. 16:03","title":"Felmentette a Nissan a cég letartóztatott elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik téligumikon gördül. ","shortLead":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik...","id":"20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a293e99-6865-41d6-9ded-f74390fae122","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","timestamp":"2018. november. 23. 06:41","title":"A nap videója: kell a téligumi a négykerék-hajtású autókra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]