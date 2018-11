Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02e874c-53c5-4540-8541-350e6e547687","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy-egy ilyen rendezvényen nem ritka, hogy nem annyian érnek célba, mint ahányan indultak. Jobb esetben csak a kocsik sérülnek. ","shortLead":"Egy-egy ilyen rendezvényen nem ritka, hogy nem annyian érnek célba, mint ahányan indultak. Jobb esetben csak a kocsik...","id":"20181123_porsche_911_turbo_s_mclaren_650S_agyuguolyofutam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02e874c-53c5-4540-8541-350e6e547687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b104818-1ce7-4021-9be6-66346b94d988","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_porsche_911_turbo_s_mclaren_650S_agyuguolyofutam","timestamp":"2018. november. 23. 10:23","title":"Sikerült egy McLarent és egy Porsche 911 Turbót is leírni egy ágyúgolyófutamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pódiumbeszélgetésen hangzott el néhány erős mondat a színésznő szájából.","shortLead":"Egy pódiumbeszélgetésen hangzott el néhány erős mondat a színésznő szájából.","id":"20181124_Hernadi_Judit_Eszenyi_mar_nem_elne_ha_a_szinhazban_maradok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff70fbe-fde4-4972-91c7-66e4683dc0d0","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Hernadi_Judit_Eszenyi_mar_nem_elne_ha_a_szinhazban_maradok","timestamp":"2018. november. 24. 08:33","title":"Hernádi Judit: Eszenyi már nem élne, ha a színházban maradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99475fa-5b53-4bb1-a28d-b291ad297d32","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Költségvetési felügyelőt küldtek az orosházi kórházba is. Az igazgató korábban azt állította, hogy minden rendben van az intézményben annak ellenére, hogy fontos posztok ürülnek meg a közeljövőben.","shortLead":"Költségvetési felügyelőt küldtek az orosházi kórházba is. Az igazgató korábban azt állította, hogy minden rendben van...","id":"20181124_Oroshazi_SBO_ugy_Nincs_csodbiztos_a_korhazban_csak_koltsegvetesi_felugyelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99475fa-5b53-4bb1-a28d-b291ad297d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc39610f-5819-485e-80b7-01cfa55b3973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Oroshazi_SBO_ugy_Nincs_csodbiztos_a_korhazban_csak_koltsegvetesi_felugyelo","timestamp":"2018. november. 24. 07:46","title":"Orosházi SBO ügy: Nincs csődbiztos a kórházban, csak költségvetési felügyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e31c77-8bb3-4080-96b6-94542d780159","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendvédelmi szervek sem tudják pontosan, kik helyezték el a magyarellenes, fasisztázó óriásplakátokat Kárpátalja több városában.","shortLead":"A rendvédelmi szervek sem tudják pontosan, kik helyezték el a magyarellenes, fasisztázó óriásplakátokat Kárpátalja több...","id":"20181122_Ujra_magyarellenes_plakatokkal_hergelnek_Karpataljan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0e31c77-8bb3-4080-96b6-94542d780159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1938d-50a5-42cd-a27b-3cffebef705a","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Ujra_magyarellenes_plakatokkal_hergelnek_Karpataljan","timestamp":"2018. november. 22. 16:19","title":"Újra magyarellenes plakátokkal hergelnek Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig nemcsak a kereskedők, hanem az internetes csalók is igyekeznek kihasználni – ha bedőlünk nekik, nemcsak egy adott tétel árát, de a bankkártya-adatainkat is bukhatjuk. A Quadron kiberbiztonsági szakembere szerint ezekben a napokban a bankautomatás készpénzfelvétel sem veszélytelen.","shortLead":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig...","id":"20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03b82e-9b29-4487-81ca-dce2d77a8e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","timestamp":"2018. november. 23. 08:03","title":"Ha ma készpénzt vesz fel egy ATM-nél, kétszer is nézze meg a bankkártyás nyílást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás idején.\r

","shortLead":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás...","id":"20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd6cfce-9fa0-495d-af02-b5c80169a409","keywords":null,"link":"/elet/20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","timestamp":"2018. november. 22. 21:45","title":"110 évesen elhunyt a világ legidősebb apácája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz jégvesztését mutatja be.","shortLead":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz...","id":"20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a25b8d-c522-493e-a9ed-e61871aaab33","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","timestamp":"2018. november. 23. 09:03","title":"A műholdképek nem hazudnak: így tűnt el a jég az Antarktiszról 1976 és 2017 között – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]