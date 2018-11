Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb akadály hárult el a britek unióból való rendezett kilépése elől. ","shortLead":"Újabb akadály hárult el a britek unióból való rendezett kilépése elől. ","id":"20181124_Madrid_elegedett_megrendezhetik_a_vasarnapi_Brexitcsucsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1c8a57-1570-431c-a723-400d9a94360c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Madrid_elegedett_megrendezhetik_a_vasarnapi_Brexitcsucsot","timestamp":"2018. november. 24. 16:11","title":"Madrid elégedett, megrendezhetik a vasárnapi Brexit-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert pedig úgy hívták, hogy Tinódi Lantos Sebestyén, mondta el Nyáry Krisztián. De arról is beszélt a WMN-nek, hogyan őszintétlenek a szerelmeslevelek.","shortLead":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert...","id":"20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420aa401-824d-4c32-aace-aaf48c52b4b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","timestamp":"2018. november. 25. 10:46","title":"Nyáry Krisztián: a szerelmeslevél egyfős közönségnek íródott mű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Marad a szíriai menekültekre vonatkozó teljes kitoloncolási moratórium – jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter. Korábban ő volt az, aki a migráció szabályainak megszigorítása mellett kampányolt, ám most, hogy éleződik a verseny az Angela Merkel német kancellár vezette CDU hamarosan megürülő elnöki posztjára pályázó politikusok között, Seehofer hirtelen mérsékeltté vált.

","shortLead":"

Marad a szíriai menekültekre vonatkozó teljes kitoloncolási moratórium – jelentette ki Horst Seehofer német...","id":"20181123_Szerepcsere_Nemetorszagban_most_Seehofer_vedi_a_menekulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad24115a-a952-466c-bc4b-fe2b8545aeb2","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Szerepcsere_Nemetorszagban_most_Seehofer_vedi_a_menekulteket","timestamp":"2018. november. 23. 16:32","title":"Szerepcsere Németországban, most Seehofer védi a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","shortLead":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","id":"20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538af60-7b7a-469f-b845-34973ceb2c37","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2018. november. 24. 20:18","title":"Mesés maffiavagyont foglalnak le az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","shortLead":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","id":"20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5941ba02-73dd-4abe-9bb2-8ef9f04982cf","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","timestamp":"2018. november. 24. 19:34","title":"Közel száz Sopronba tartó gyerek rekedt a Kelenföldi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82aa949-a199-4bc8-bbd5-043d2c6f0821","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Ünnepeljük méltón a Kínai Kommunista Párt és a KDNP örök barátságát!","shortLead":"Ünnepeljük méltón a Kínai Kommunista Párt és a KDNP örök barátságát!","id":"201846_a_viragnak_megtiltani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e82aa949-a199-4bc8-bbd5-043d2c6f0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358dd544-6d6d-4f58-8558-e7d6cc17ea73","keywords":null,"link":"/kultura/201846_a_viragnak_megtiltani","timestamp":"2018. november. 24. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: A virágnak megtiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3ab429-7887-42d0-9001-00cfbed53de2","c_author":"","category":"vilag","description":"A brit hadsereg vezérkari főnöke, Mark Carleton-Smith szerint Oroszország \"vitathatatlanul\" sokkal nagyobb fenyegetést jelent Nagy-Britannia és szövetségesei biztonságára, mint a szélsőséges iszlám terrorszervezetek, köztük az al-Kaida és az Iszlám Állam.","shortLead":"A brit hadsereg vezérkari főnöke, Mark Carleton-Smith szerint Oroszország \"vitathatatlanul\" sokkal nagyobb fenyegetést...","id":"20181124_Brit_vezerkari_fonok_Oroszorszag_nagyobb_fenyegetes_mint_az_iszlam_szelsoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3ab429-7887-42d0-9001-00cfbed53de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df4c013-8710-422b-9983-c42415edea9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Brit_vezerkari_fonok_Oroszorszag_nagyobb_fenyegetes_mint_az_iszlam_szelsoseg","timestamp":"2018. november. 24. 13:15","title":"Brit vezérkari főnök: Oroszország nagyobb fenyegetés, mint az iszlám szélsőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05206b7c-56f6-40f6-b10f-9ead49111db3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszavásárolhatják a lakásukat a bedőlt devizahitelesek; sokkal többet túlóráztathatnak majd a cégek két fideszes képviselő terve szerint; levélben figyelmeztette a volt MVM-vezér a paksi bővítésért felelős minisztert, hogy változtasson az atomerőmű-projekten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Visszavásárolhatják a lakásukat a bedőlt devizahitelesek; sokkal többet túlóráztathatnak majd a cégek két fideszes...","id":"20181125_Es_akkor_debrecen_kosa_tulora_devizahitel_paks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05206b7c-56f6-40f6-b10f-9ead49111db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f3f947-aa40-4c74-8a81-f3344aded881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Es_akkor_debrecen_kosa_tulora_devizahitel_paks","timestamp":"2018. november. 25. 07:00","title":"És akkor Kósa Lajos szobrát bevágták a zaciba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]