Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan részt is venne.","shortLead":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan...","id":"20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921a8b6-581c-48c2-9bf0-1a1fbc5b5b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","timestamp":"2018. november. 26. 09:33","title":"Elon Musk: \"70 százalék, hogy a Marsa költözök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f7f74b-b03a-472e-82b6-9542024dfa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örökbérleti szerződés hanem haszonkölcsön szerződés van a Politikatörténeti Intézet és az állam között. Ezt pedig az utóbbi felmondja, majd 15 nappal később \"intézkedni fog az ingatlan kiürítése iránt\", azaz kiteszi a PTI-t.","shortLead":"Nem örökbérleti szerződés hanem haszonkölcsön szerződés van a Politikatörténeti Intézet és az állam között. Ezt pedig...","id":"20181127_Megis_ki_kell_koltoznie_a_PTInek_a_Kuria_epuletebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37f7f74b-b03a-472e-82b6-9542024dfa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d9bb28-6a5e-42b6-8ca2-c46e6f0a804b","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Megis_ki_kell_koltoznie_a_PTInek_a_Kuria_epuletebol","timestamp":"2018. november. 27. 12:18","title":"Mégis ki kell költöznie a PTI-nek a Kúria épületéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták a bírságot. ","shortLead":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták...","id":"20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d7f69c-82b5-418b-b6e6-7835bdae085e","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","timestamp":"2018. november. 26. 19:10","title":"17 millióra bírságolta az MNB a Duna House hitelcentrumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla tárgyalása hétfőn elmaradt, mivel a korábban jobbikos, most független EP-képviselő halaszthatatlan dolgára hivatkozva nem ment el a tárgyalásra.","shortLead":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla...","id":"20181127_Elmaradt_KGBela_pere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750c05bf-ccf0-489f-aa28-5069feadfa25","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Elmaradt_KGBela_pere","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"Elmaradt KGBéla pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","shortLead":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","id":"20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fef4f-1337-4bda-8fa2-7c81d4898614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","timestamp":"2018. november. 26. 17:53","title":"Készüljön, 20-25 százalékkal drágábbak lehetnek a fenyőfák idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","shortLead":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","id":"20181127_Napi_limitet_vezetett_be_az_Ikea_az_online_rendeleseknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf5a3-63d0-478c-9cf9-14d2dc2804c0","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Napi_limitet_vezetett_be_az_Ikea_az_online_rendeleseknel","timestamp":"2018. november. 27. 13:53","title":"Napi limitet vezetett be az IKEA az online rendeléseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","shortLead":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","id":"20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7cfdfb-de09-4eba-a329-174f6a23b71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Több mint egymilliárd forintért vásárol új teherautókat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a03afd-f87d-4d81-9afe-053d42d734ea","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa neki írt leveléből olvasott fel az olasz közszolgálati rádióban egy hat éve savval leöntött asszony vasárnap, a nők elleni erőszak megszüntetéséért tartott világnapon.","shortLead":"Ferenc pápa neki írt leveléből olvasott fel az olasz közszolgálati rádióban egy hat éve savval leöntött asszony...","id":"20181125_Savval_bantalmazott_nonek_irt_levelet_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a03afd-f87d-4d81-9afe-053d42d734ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4940d216-7ee4-40ef-ab16-9ae88e9a0ff0","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Savval_bantalmazott_nonek_irt_levelet_Ferenc_papa","timestamp":"2018. november. 25. 22:04","title":"Savval bántalmazott nőnek írt levelet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]