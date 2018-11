Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","shortLead":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","id":"20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dcf26-9baf-4cec-8fcb-c3006663378e","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 28. 15:13","title":"Már a hulladékudvarokba sem lehet kivétel nélkül vinni a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanús kettős haláleset után vizsgálat indult, ekkor derült ki, hogy az orvos ivott a műtét előtt.","shortLead":"A gyanús kettős haláleset után vizsgálat indult, ekkor derült ki, hogy az orvos ivott a műtét előtt.","id":"20181128_Reszegen_vegzett_csaszarmetszest_az_orvos_az_anya_es_az_ujszulott_is_meghalt_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20658ba0-601b-4204-adb0-004097965e96","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Reszegen_vegzett_csaszarmetszest_az_orvos_az_anya_es_az_ujszulott_is_meghalt_Indiaban","timestamp":"2018. november. 28. 19:48","title":"Részegen végzett császármetszést az orvos, az anya és az újszülött is meghalt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","shortLead":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","id":"20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bd6d6-c629-4e3a-bb9e-82d910beca5a","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","timestamp":"2018. november. 28. 18:20","title":"Már vádat is emeltek a Kercsi-szorosnál elfogott ukrán tengerészek egy része ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","shortLead":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások...","id":"20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c3ec-143a-41bb-a38c-628139ac8d73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","timestamp":"2018. november. 27. 13:23","title":"PSD2, PISP, AISP? Fintech szótár kkv-knak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer és ezer dolognak kellett teljesülnie ahhoz, hogy a NASA InSight nevű űrszondája hétfőn landolni tudjon a Mars felszínén. Mutatjuk, hogyan nézhetett ez ki a gyakorlatban.","shortLead":"Ezer és ezer dolognak kellett teljesülnie ahhoz, hogy a NASA InSight nevű űrszondája hétfőn landolni tudjon a Mars...","id":"20181126_nasa_mars_insight_urszonda_robotgeologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544db593-e2b5-4c54-b30d-6df78beb5430","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_nasa_mars_insight_urszonda_robotgeologus","timestamp":"2018. november. 27. 08:03","title":"Nézze csak: így landolhatott a Marson az InSight, a NASA robotgeológusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","shortLead":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","id":"20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d825a2-56ac-4ba1-9ed0-2261b463ebf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","timestamp":"2018. november. 28. 10:22","title":"Megint filmre viszik Roald Dahl műveit, de most animációs sorozatként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak kiutal az állam egy férjet? A kétfarkúak az államtitkártól várnak választ a kínzó kérdésekre.","shortLead":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak...","id":"20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d18eb2-ed63-4eb8-8743-ecd69057ddcb","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Lesz nemzeti férjkiutalás? – a kétfarkúak levelet írtak Novák Katalinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában hétfőn késő este – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.","shortLead":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában...","id":"20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b9d889-907b-47db-8fb1-024725e23f07","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","timestamp":"2018. november. 27. 08:20","title":"Kigyulladt a Schönherz-kollégium, ezer embernek kellett menekülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]