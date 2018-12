Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

" Eredményes a Visegrádi Négyek közös fellépése azon osztrák döntés ellen, amely a gyermekek után járó családi ellátásokat alacsonyabb összegben állapítja meg január 1-jétől az Ausztriában dolgozó uniós, így magyar állampolgárok számára is - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára." családi ellátásokat alacsonyabb összegben állapítja meg január 1-jétől az Ausztriában dolgozó uniós, így magyar állampolgárok számára is - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. 2018. december. 02. 11:58 Uniós vizsgálat indul az osztrák családtámogatások ügyében, 40 ezer magyar gyerek után járna kevesebb pénz Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata szerint az LMP-társelnök csak a névazonosság alapján következtetett arra, hogy a kormányfő lányát hozták haza honvédségi géppel Ciprusról. 2018. december. 03. 14:10 Péterfalviék szerint tévedett Demeter Márta Márta 2018. december. 03. 19:13 Rosszul tette, aki a Huaweire fogadott: beelőzi a Samsung Egészen mostanáig úgy tűnt, a Huaweié lesz az első Infinity O kijelzős telefon, azonban a Samsung egy egész héttel megelőzheti. héttel megelőzheti. 2018. december. 02. 12:00 Ez történt: a sztármatematikus Orbán Viktor helyett a mesterséges intelligenciában hisz Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. 2018. december. 02. 22:03 Nézze meg: két új fotót küldött haza a Marson dolgozó InSight űrszonda Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén. hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","shortLead":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","id":"20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd17f94-d8e4-49d6-95ef-4bebd4dd9bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","timestamp":"2018. december. 02. 22:03","title":"Nézze meg: két új fotót küldött haza a Marson dolgozó InSight űrszonda Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén. 2018. december. 03. 08:20 Nyom nélkül eltűnt 46 kínai építőmunkás Japánban A rendőrség szerint egy bűnbanda juttatta be őket az országba, amely illegális munkavállalókat szállít Japánba. 08:20 Nyom nélkül eltűnt 46 kínai építőmunkás Japánban A rendőrség szerint egy bűnbanda juttatta be őket az országba, amely illegális munkavállalókat szállít Japánba. 2018. december. 04. 05:32 Elfogták a csemői gázolót A férfi hétfő este ütött el egy gyalogost, majd elmenekült a helyszínről. gázolót A férfi hétfő este ütött el egy gyalogost, majd elmenekült a helyszínről. 2018. december. 02. 19:15 A stressz lehet hasznos is. Így fordítsa az előnyére! Közhiedelem, hogy a stressz rossz, és mindenáron el kell kerülni. Valójában a stressz az élet természetes velejárója, és minél kevésbé félünk tőle, annál inkább élhetünk boldog és egészséges életet. Valójában a stressz az élet természetes velejárója, és minél kevésbé félünk tőle, annál inkább élhetünk boldog és egészséges életet.","shortLead":"Közhiedelem, hogy a stressz rossz, és mindenáron el kell kerülni. Valójában a stressz az élet természetes velejárója...","id":"20181202_A_stressz_lehet_hasznos_is_Igy_forditsa_az_elonyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73372c5-8900-4ceb-a0ec-7b920f349162","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181202_A_stressz_lehet_hasznos_is_Igy_forditsa_az_elonyere","timestamp":"2018. december. 02. 19:15","title":"A stressz lehet hasznos is. Így fordítsa az előnyére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]