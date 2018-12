Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online, hogy a Néppárt nem zárja ki sorai közül a Fideszt.","shortLead":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online...","id":"20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2081cd-a3c2-499b-bf43-002e0ee0b6e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","timestamp":"2018. december. 03. 08:09","title":"Az Európai Néppárt blokkolta azokat, akik kritizálták, hogy nem zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","shortLead":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","id":"20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1fb84-7b8b-4bcb-a7b5-42b739f289d8","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2018. december. 03. 09:58","title":"Így tündököl a Kossuth téren az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","shortLead":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","id":"20181203_Ha_kell_embert_is_olok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93843361-7fdb-4dbf-a7b8-40b108f968f7","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ha_kell_embert_is_olok","timestamp":"2018. december. 03. 08:28","title":"„Ha kell, embert is ölök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. 