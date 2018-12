Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a656366-63be-496f-acc9-385cda780f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugati parti Las Vegasból az Egyesült Államok keleti csücskében lévő Tampa városába indult a Frontier Airlines légitársaság F9-260-as járata, de nem jutott sokáig.","shortLead":"A nyugati parti Las Vegasból az Egyesült Államok keleti csücskében lévő Tampa városába indult a Frontier Airlines...","id":"20181203_las_vegas_tampa_frontier_airlines_hajtomu_burkolat_video_frontier_260","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a656366-63be-496f-acc9-385cda780f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bfd7c1-c94c-4f54-8bb7-864996dd534a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_las_vegas_tampa_frontier_airlines_hajtomu_burkolat_video_frontier_260","timestamp":"2018. december. 03. 11:03","title":"Videó: Alighogy felszállt a repülő, az utasok megijedtek, amikor kinéztek az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","shortLead":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","id":"20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ce572-c87f-4f56-8897-98e66812b470","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","timestamp":"2018. december. 03. 10:47","title":"Kövér: Nem szeretem, de tisztelem Nagy Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig bírták az árnyomást a budapestiek.","shortLead":"Eddig bírták az árnyomást a budapestiek.","id":"20181204_Beindult_a_fovarosi_kikoltozesi_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb23704a-7a96-472e-be5b-0c7b54e73ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Beindult_a_fovarosi_kikoltozesi_hullam","timestamp":"2018. december. 04. 13:03","title":"Beindult a fővárosi kiköltözési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint az Apple kivár az 5G-s telefonok bevezetésével. Kérdés, mennyire lesznek türelmesek a vásárlók.","id":"20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22e9133-5cef-4679-994b-7064161997d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","timestamp":"2018. december. 03. 13:33","title":"Kezd körvonalazódni, mikor jön az első 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","id":"20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a49a78-ab29-417c-986f-a2a8cf4986da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","timestamp":"2018. december. 03. 09:18","title":"Úgy bealudt a Teslájában egy férfi a forgalomban, hogy a szirénák sem ébresztették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert képregényt olvasni jó.","shortLead":"Mert képregényt olvasni jó.","id":"20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18d3644-ff30-4ce2-8b6c-cdec946fb532","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 07:36","title":"Ilyen még nem volt: képregénykönyvtár nyílik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98e7cdb-d14a-4c6c-9a79-a9b21790b977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York-i rendőrök igazán kitettek magukért.","shortLead":"A New York-i rendőrök igazán kitettek magukért.","id":"20181203_Tundermesebe_illo_fordulattal_kerult_elo_egy_elveszett_eljegyzesi_gyuru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98e7cdb-d14a-4c6c-9a79-a9b21790b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d2d4b9-2539-4e65-8736-1813a98f96e6","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Tundermesebe_illo_fordulattal_kerult_elo_egy_elveszett_eljegyzesi_gyuru","timestamp":"2018. december. 03. 10:25","title":"Tündérmesébe illő fordulattal került elő egy elveszett eljegyzési gyűrű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

