Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes képviselővel. ","shortLead":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes...","id":"20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0d7400-9d2b-4438-b5ce-ff17ce4efa5b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","timestamp":"2018. december. 05. 07:07","title":"Egy általános iskolai informatikatanárt neveztek ki az egri vármúzeum élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák többsége az utcai erőszak ellenére támogat.","shortLead":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák...","id":"20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eaa950-53b4-4967-b0ac-3cfd813324a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","timestamp":"2018. december. 04. 06:30","title":"Ilyen ellenféllel még nem találkozott Macron, és ha nagyon keménykedik, belebukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","shortLead":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","id":"20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aaf64e-1d96-473c-b4ac-dadf38981c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","timestamp":"2018. december. 05. 09:20","title":"Levelet írt Orbánnak a Zsidó Világkongresszus elnöke a Figyelő címlapja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","shortLead":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","id":"20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc14049-98ea-4758-a030-977f944ed9d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","timestamp":"2018. december. 04. 05:45","title":"Bloomberg: A nők kirekesztéséhez vezetett az üzleti életben a #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család segíti őt élelemmel, de most már a családnak is segítségére van szüksége ahhoz, hogy Matyit a fagyos időkben is életben tartsák. ","shortLead":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család...","id":"20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980ab845-f4b8-493a-86a1-780bb35eb4e9","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","timestamp":"2018. december. 04. 16:41","title":"Nyolcadjára karácsonyozik itthon Matyi, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap egy sor olyan állítást közölt cikkeiben, amelyeknek nincs valóságalapja. Közben a Híradó.hu-t is hasonló okból meszelte el a bíróság.","shortLead":"A kormánypárti lap egy sor olyan állítást közölt cikkeiben, amelyeknek nincs valóságalapja. Közben a Híradó.hu-t is...","id":"20181204_Tobb_pert_is_elvesztett_a_Magyar_idok_Hadhazy_ellen_serelemdijat_kell_fizetniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1feb3f8-9eb2-480c-a95f-1c24f6d76f11","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tobb_pert_is_elvesztett_a_Magyar_idok_Hadhazy_ellen_serelemdijat_kell_fizetniuk","timestamp":"2018. december. 04. 11:28","title":"Több pert is elvesztett a Magyar Idők Hadházy ellen, sérelemdíjat kell fizetniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","shortLead":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","id":"20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c124ab58-33fc-4a9e-8cfd-33e01f3e7441","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 15:08","title":"Az egyik legjobb triatlonos szerint válságban van a sportág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","id":"20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbffad6f-e889-4228-8261-4af2d56196e8","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","timestamp":"2018. december. 05. 14:57","title":"Hiába az egyre aggasztóbb eredmények, a szülők elégedettek a gyerekük iskolájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]