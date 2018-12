Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba juttatnia.","shortLead":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba...","id":"20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e083697d-1055-4910-b585-ff87a491102b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","timestamp":"2018. december. 07. 06:41","title":"A nap fotója: Toyota Priust eddig még nem láttunk ennyire megpakolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába kapott a GVH felmentést a hatósági elbírálás alól, a Médiatanácsnak vizsgálódnia kéne. Elvileg.","shortLead":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába...","id":"20181207_Mediakuttok_szerint_nyilt_torvenysertes_zajlik_a_mediamogul_megalakulasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff16f1e-89b9-4488-9f67-0b6eac7f629d","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Mediakuttok_szerint_nyilt_torvenysertes_zajlik_a_mediamogul_megalakulasaval","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Médiakutatók szerint nyílt törvénysértés zajlik a médiagóliát megalakulásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes mikroszájton minden netező számára elérhetővé teszi a korábbi lottóhúzások eredményeit a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Egy érdekes mikroszájton minden netező számára elérhetővé teszi a korábbi lottóhúzások eredményeit a Szerencsejáték Zrt.","id":"20181206_telitalalatos_lottoszamok_otos_lotto_hatos_lotto_skandinav_lotto_eddigi_nyeroszamok_adatbazis_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41377fa3-20e4-4851-b4ea-a7013840bca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_telitalalatos_lottoszamok_otos_lotto_hatos_lotto_skandinav_lotto_eddigi_nyeroszamok_adatbazis_lista","timestamp":"2018. december. 06. 09:03","title":"Írja be a lottószámait erre a weboldalra, így megnézheti, mikor lett volna telitalálata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","shortLead":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","id":"20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce649723-06d7-4aec-9c90-b64e09fce987","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","timestamp":"2018. december. 06. 10:34","title":"Kétmillió dolláros alapítvánnyal a tornászlányok zaklatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017. Kft.-t, hogy árulja el a már rég nem aktuális információkat.","shortLead":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017...","id":"20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b43c1-e263-47ea-b967-98f4da1af004","keywords":null,"link":"/sport/20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","timestamp":"2018. december. 06. 10:41","title":"20 hónappal a vizes vb után megtudhatjuk, hogy kapták meg Hosszú Katinkáék a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli Obszervatórium (ESO) négy chilei teleszkópja ultrahűvös csillagok közelében fog ilyen bolygók után kutatni. ","shortLead":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli...","id":"20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2f377-5761-49f5-9fd7-8c05c507c4ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","timestamp":"2018. december. 06. 19:03","title":"Elkészítette az első képet a teleszkóp, ami új helyen keres lakható bolygókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Focimeccs után kézilabdameccseket is le kell mondani az egyre durvább sárga mellényes demonstrációk miatt. A magyar érdekeltségű meccseket egyelőre nem érintik a lemondások.","shortLead":"Focimeccs után kézilabdameccseket is le kell mondani az egyre durvább sárga mellényes demonstrációk miatt. A magyar...","id":"20181207_Ujabb_meccset_halasztanak_el_a_szunni_nem_akaro_franciaorszagi_tuntetesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef726a-971e-4443-b70c-7322b1ac6c23","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Ujabb_meccset_halasztanak_el_a_szunni_nem_akaro_franciaorszagi_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 18:00","title":"A kézilabda-Eb-nek is betesznek a franciaországi tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3627e713-46b4-4f4b-9ada-dba502703e75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező Kaliforniában készül színpadra állítani egy darabot.","shortLead":"A rendező Kaliforniában készül színpadra állítani egy darabot.","id":"20181207_Schilling_Arpad_fegyvert_ragad_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3627e713-46b4-4f4b-9ada-dba502703e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5cf754-9c8e-4b2d-a4c9-163e5311ca84","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Schilling_Arpad_fegyvert_ragad_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. december. 07. 11:56","title":"Schilling Árpád fegyvert ragad az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]