A kormány 89 ezer rendőrt mozgósít, hogy elkerülje az elmúlt hétvégi krízist, amikor a feldühödött tömeg áttörte a rendőrkordont, és Párizs szívében, a Diadalív árnyékában gyújtogatott. A szakszervezetek csütörtökön közös közleményben nyugalomra szólítottak fel mindenkit.



A kormány a tűzzel játszik



Erre figyelmeztette Emmanuel Macron elnököt Philippe Martinez, a CGT szakszervezet főtitkára. A Le Monde-nak adott exkluzív interjújában elmondta: az üzemanyag jövedéki adójának emelése csak az utolsó csepp volt a pohárban. Óriási a szociális elégedetlenség Franciaországban, ahol az utóbbi tíz évben stagnált az életszínvonal miközben a társadalmi különbségek egyre csak növekednek



A Le Monde alapos statisztikai elemzést végzett az életszínvonalról, és ez a cikk az elmúlt 24 óra legolvasottabb írása lett. Ebből ugyanis kiderül, hogy miért olyan nagy a társadalmi elégedetlenség Franciaországban.



1700 euró a medián



Vagyis ennyire számíthat az a bizonyos átlag francia egy hónapban. Ez a mutató tíz éve stagnál, miközben a felső 10% egyre csak növeli a maga jövedelmét és részesedését a GDP-ből. A Le Monde csak a fizetéseket vizsgálja ebben a cikkben, de a tőkejövedelmek adják igazában a gazdagodás alapját. Nem véletlen, hogy Bernard Arnault, Franciaország leggazdagabb embere, az elsők között sietett a támogatásáról biztosítani Macron elnök reformterveit. Maga Macron elnök fiatal korában a Rotschild vagyonkezelőnél dolgozott, amely a kapitalizmus szimbólumának számít ma is Franciaországban.



Elszabadultak az energiaárak



Egy év alatt a gáz ára 21%-kal, a fűtőolaj 30%k-al, a gázolaj 22%k-al, a benzin pedig 14%-kal nőtt. Január elsejétől tovább növekedett volna. Ezért kezdődött meg a sárgamellényesek tiltakozása, amely általános társadalmi mozgalommá vált.



Az alsó középosztály a nagy vesztes



A globalizáció és az informatikai forradalom szétzilálta a munkaerőpiacot Franciaországban is. A negyven év felettiek, akiknek nem volt jó szakmájuk, nem rendelkeztek komoly informatikai ismeretekkel és nem tudtak angolul, könnyen úgy érezhették: a 40 éves Macron elnök leírta őket. Ráadásul volt néhány szerencsétlen elnöki nyilatkozat is tavaly, mely arról szólt, hogy Macron nem hátrál meg a "semmittevők" tiltakozása előtt. Az államfő reformokat akart, melyek versenyképessé teszik Franciaországot, és ebben elsősorban a fiatalokra számított. A középkorúak és az idősebbek nem teljesen alaptalanul érezhették úgy, hogy leírták őket. De a fiatalok sem mind voltak boldogok a változásoktól.



A magánszektor szinte csak határozott munkaidőre alkalmaz új munkaerőt



Ha egy fiatal pár bemegy a bankba ilyen munkaszerződésekkel, akkor kinevetik, mert semmi garancia sincsen arra, hogy 20-25 év múlva is fizetni tudja majd a hitel törlesztését. De sok fiatalnak állás sem jut, hiszen Franciaországban még mindig 9%-os a munkanélküliség. Az egyik furcsa következmény az, hogy két éven belül a négyszeresére nőtt a prostitúció a lepukkant lakótelepeken.



Erről a Le Figaro készített riportot. Marseille-ben kezdődött, de most már egész Franciaországra kiterjedt: fiatal lányok tömegesen árusítják magukat az utcán. A legfiatalabb, akit bekísértem egy 14 éves lány volt - mondta egy rendőr a Le Figaro tudósítójának. Míg korábban elsősorban a színesbőrű lányok vállalkoztak erre, ma egyre többen vannak a fehér alsó középosztályból és a munkásosztályból, akik nem látnak más perspektívát maguk előtt, mint a prostitúciót. A középiskolások és az egyetemisták egyre nagyobb számban támogatják a sárgamellényesek tiltakozó mozgalmát.



Macron meghátrált, de a sárgamellényesek most már az egész elit távozását akarják



A miniszterelnök bejelentette: felfüggesztik a január elsejére beígért adóemelést. A sárgamellényesek válasza: tovább tiltakozunk. Erre a kormányfő kerek-perec visszavonta a támadott adó rendeletet. Ez sem hatotta meg a sárgamellényes mozgalmat. A hétvégére minden eddiginél komolyabb tiltakozó megmozdulást ígérnek.



Macron a jövő héten szól a franciákhoz



Az államfő - látva a tüntetők elszántságát - maximális készültséget rendelt el a hétvégére. Utána drámai beszédben akar a franciákhoz fordulni. Érve nagyon sok van: modern, versenyképes Franciaországot akar, amely méltó régi nagy híréhez. Jelenleg ugyanis Franciaország a rossz tanulók közé tartozik az Európai Unióban. Az államadósság összege megegyezik az egyéves GDP-vel. A költségvetés deficitjét a pénzügyi válság óta nem sikerült 3% alá vinni. Ezért kellett volna az adóemelés január elsején. Csakhogy ez kevéssé foglalkoztatja a globalizáció áldozatait: a lecsúszó középosztályt, a munkásokat vagy azokat a fiatalokat, akik nem jutottak be az elit iskolákba. Ezért mondhatta azt a baloldali CGT szakszervezet főtitkára a Le Monde-nak, hogy a kormány a tűzzel játszik, mert a sárgamellényesek szemmel láthatóan arra készülődnek, hogy lángba borítsák Párizst és még néhány nagyvárost a hétvégén.

Az igazán nagy gondot Franciaországnak és az egész Európai Uniónak az jelenti, hogy a sárgamellényesek érzik: mi az, amit nagyon nem akarnak, de arra a kérdésre nemigen tudnak válaszolni, hogy mégis mi lenne a megoldás a társadalmi krízisre Franciaországban. (via Le Monde, Le Figaro)