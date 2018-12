Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió Egyes Csatornáján egy olyan fiatalember, aki a tévé szerint résztvevője volt a közel öt évvel ezelőtti eseményeknek. Hamar kiderült, hogy a nyilatkozó nem volt ott Kijevben, majd az is, hogy nem is ukrán, hanem fehérorosz állampolgár.

Az orosz tévé még novemberben mutatott be egy lehangoló dokumentumfilmet arról, hova jutott Ukrajna a 2013-ban kezdődött, és 2014 februárjában győzelemre jutott forradalom után. Egy orosz blogger most kiderítette, az egyik főszereplő nem az ukrán Kirill Csubenko volt, hanem egy fehérorosz férfi, Vitalij Jurcsenko, aki viszont a közelében sem járt Kijevnek.

Az Egyes Csatorna azzal magyarázta a hamistást, hogy a dokumentumfilmet a tévé szerződéses ukrajnai munkatársai készítették – mert az állandó alkalmazásban álló orosz tévéseket nem engedik be Ukrajnába – s ők valóban egyik fehérorosz ismerősüket kérték fel, ugorjon már be egy interjú erejére. A magyarázkodásból az is kiderült, hogy állítólag valóban készült egy interjú Csubenkóval, ám az rossz minőségű volt, s mivel gyorsan le kellett adni az anyagot, Jurcsenkóval mondatták el újra azt, amit az állítólagos ukrán egykori aktivista mondott.

Az orosz állami televízió nem először keveredik hamisítási ügyben, a leginkább emlékezetes eset 2016-ban történt, amikor Moszkvában egy olyan riportot mutattak be, amelyből kiderült, hogy a franciák az EU helyett leginkább Oroszországgal akarnak együttműködni. Egy francia lap azonban vette a fáradtságot, s megkereste a nyilatkozókat, s kiderült: nem volt olyan alany, akinek ne hamisították volna meg a szavait, s voltak olyan idézetek is, amelyeket a valóságban senki sem mondott.