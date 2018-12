Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5115356-268f-4fb9-b5c9-57517a8ce4f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Abszolút nem korrekt, de sok szempontból találó és nagyon vicces reklám-hadjáratot indítottak az olaszok. ","shortLead":"Abszolút nem korrekt, de sok szempontból találó és nagyon vicces reklám-hadjáratot indítottak az olaszok. ","id":"20181210_alfa_romeo_autos_reklam_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5115356-268f-4fb9-b5c9-57517a8ce4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5597765-20de-4f8a-8e18-04d004ff96bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_alfa_romeo_autos_reklam_video","timestamp":"2018. december. 10. 12:19","title":"Nem fogja vissza magát az Alfa Romeo, ha az Audit, BMW-t, Mercedest kell cikizni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken, illetve tűzoltási gyakorlatot vagy díszőri feladatokat végeztek az Országgyűlési Őrség tagjai. Idén az összeg elérte a 14,6 millió forintot.","shortLead":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken...","id":"20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbaea3c-bd6c-46ea-b64c-9911452a533f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","timestamp":"2018. december. 10. 12:55","title":"15 millióból utazott az Országgyűlési Őrség, Las Vegasban is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját. Ezen már ott van a „kameralyuk”.","shortLead":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját...","id":"20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9732670-ad3f-4ea0-9746-05b8054e7304","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Ez lesz az új telefonos divat? Itt a világ első lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es csapattal.","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es...","id":"20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c46fa3-9f74-430d-bc90-e99052f580c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","timestamp":"2018. december. 11. 15:26","title":"Már kapható a 2Rule mez, és nem olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd98d1f-8937-41b3-8d93-04ae7253f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsérült, ezért a tűzoltók egy speciális hordágyon húzták fel a felszínre.","shortLead":"Megsérült, ezért a tűzoltók egy speciális hordágyon húzták fel a felszínre.","id":"20181210_Lezuhant_egy_fiatal_no_a_budai_rakpartrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd98d1f-8937-41b3-8d93-04ae7253f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac039a9-4b87-4d01-b342-b63e6d9c2d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Lezuhant_egy_fiatal_no_a_budai_rakpartrol","timestamp":"2018. december. 10. 09:43","title":"Lezuhant egy fiatal nő a budai rakpartról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ac3bd3-7043-4a9e-9946-8e16c3b25629","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valójában nem meglepő, hogy az alábbi androidos appot már több mint egymilliárdan letöltötték a Google alkalmazás-áruházából. Ez az app ugyanis kíméli a telefon erőforrásait, miközben a használóját nem engedi kimaradni a közösségi média eseményeiből.","shortLead":"Valójában nem meglepő, hogy az alábbi androidos appot már több mint egymilliárdan letöltötték a Google...","id":"20181211_androidos_facebook_lite_egymilliard_letoltes_google_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ac3bd3-7043-4a9e-9946-8e16c3b25629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c67dc7-e7d6-4706-ae21-77cc2c0c398d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_androidos_facebook_lite_egymilliard_letoltes_google_play_aruhaz","timestamp":"2018. december. 11. 09:03","title":"Ön is ezt használja? Már 1 milliárd letöltésnél jár az a Facebook app, amelyik kíméli a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","shortLead":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","id":"20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45569e1-c4b3-4013-b960-24d77cc52186","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","timestamp":"2018. december. 11. 19:05","title":"Julia Roberts \"lyukait\" dicsérte meg véletlenül egy New York-i lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a dolgozóknak kell dönteniük saját sorsukról. ","shortLead":"A párt szerint a dolgozóknak kell dönteniük saját sorsukról. ","id":"20181211_Nepszavazast_akar_a_Jobbik_a_rabszolgatorvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c23a81f-10ce-47a6-aeb2-b2cce63b0b43","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszavazast_akar_a_Jobbik_a_rabszolgatorvenyrol","timestamp":"2018. december. 11. 17:09","title":"Népszavazást akar a Jobbik a rabszolgatörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]