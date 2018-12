Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányhivatal nem indokolta a döntést, az Index szerint a reptéri vasútnak lenne útban az épület.","shortLead":"A kormányhivatal nem indokolta a döntést, az Index szerint a reptéri vasútnak lenne útban az épület.","id":"20181211_ferihegyi_parkolohaz_engedely_visszavonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13549a14-b612-4b5d-828e-c3b63b32856b","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_ferihegyi_parkolohaz_engedely_visszavonas","timestamp":"2018. december. 11. 12:00","title":"Visszavonták a már épülő ferihegyi parkolóház engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google immár 15 éve működő, nemrég frissített télapókövető szolgáltatását, mert a szórakozás mellett akár programozni is tanulhatunk vele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google...","id":"20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668c365-9d5e-4df3-887f-8ce91802c7b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","timestamp":"2018. december. 11. 15:03","title":"Frissített a Google, hogy ön szórakozva tanulhasson programozni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében. Egy új felfedezés most ennél is sokkal nagyobb problémát tárt fel. ","shortLead":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében...","id":"20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7054ff-3321-4703-ac30-e73fed58b3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 10. 20:03","title":"Akkora rés tátongott a Google+-on, hogy kikerült 52 000 000 felhasználó személyes adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nem valószínű, hogy az első Snapdragon 855 lapkakészlettel szerelt telefont a OnePlus jegyzi, valami másban még első lehet jövőre a cég: először adhat 5G-s telefont Európának.","shortLead":"Bár nem valószínű, hogy az első Snapdragon 855 lapkakészlettel szerelt telefont a OnePlus jegyzi, valami másban még...","id":"20181211_oneplus_elso_5g_europai_telefon_varhato_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4410380-8d09-4619-b0b3-2c1af2825895","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_oneplus_elso_5g_europai_telefon_varhato_ara","timestamp":"2018. december. 11. 17:03","title":"Ennyibe kerülhet majd az első 5G-s telefon Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb élőlényekre bukkannak. Egy már fellelt organizmus például mélyen a tengerfenék alatt, 121 Celsius-fokon érzi jól magát. ","shortLead":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb...","id":"20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8941b-680f-4016-a443-7555b87c4989","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","timestamp":"2018. december. 11. 17:33","title":"Ugyanolyan sokszínű élővilág rejtőzik a talpunk alatt is, mint a felszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50109cd9-1fa6-425d-a7bb-13dadb3c3544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1-6 fok várható.","shortLead":"1-6 fok várható.","id":"20181212_Delutanra_elvonul_a_csapadekos_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50109cd9-1fa6-425d-a7bb-13dadb3c3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e1c362-05a2-4eb2-8484-54d914fea55a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Delutanra_elvonul_a_csapadekos_ido","timestamp":"2018. december. 12. 06:10","title":"Délutánra elvonul a csapadékos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","shortLead":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","id":"20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fc6634-4258-4337-89d9-011933028b32","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","timestamp":"2018. december. 12. 09:52","title":"Helyszíni videók: sikítva menekültek az emberek a strasbourgi lövöldözéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5127a6eb-3a22-471b-9acf-0f6caebd98e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Törvényt módosított az Országgyűlés.","shortLead":"Törvényt módosított az Országgyűlés.","id":"20181212_Kiemelten_kozhasznu_beruhazas_lett_az_Opera_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5127a6eb-3a22-471b-9acf-0f6caebd98e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4294988-4eae-4a1c-b936-35f5af534280","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Kiemelten_kozhasznu_beruhazas_lett_az_Opera_felujitasa","timestamp":"2018. december. 12. 13:18","title":"Kiemelten közhasznú beruházás lett az Opera felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]