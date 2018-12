Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","shortLead":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","id":"20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fef58-5211-42d9-96a8-24651c890387","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","timestamp":"2018. december. 13. 10:33","title":"Beszorult egy férfi az étterem zsíros szellőzőjébe: csak két nap múlva találtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott ahhoz, hogy magyar gyártmányú buszokat lássunk az utakon.","shortLead":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott...","id":"20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e76483-5362-4dd4-bad1-93e0a4a7923f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","timestamp":"2018. december. 11. 16:44","title":"Akkora show-n mutatták be az új magyar buszt, mint egy luxus-Mercedest – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor legutóbb Horvátországban volt a katonai géppel.","shortLead":"Orbán Viktor legutóbb Horvátországban volt a katonai géppel.","id":"20181211_Ujabb_repulogepeket_vasarol_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e78769-19ca-4c36-b6cf-76951ba146e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Ujabb_repulogepeket_vasarol_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 11. 21:38","title":"Újabb repülőgépeket vásárol a honvédség, egyet rendszeresen Orbán használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","shortLead":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","id":"20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fd19-efcb-4053-b9b9-04d0b63ee7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","timestamp":"2018. december. 12. 10:28","title":"Alapvetően nagyon várjuk, hogy önvezető autókban ülhessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","shortLead":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","id":"20181213_Volvo_elektromos_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35459875-78d5-4119-9163-dcfe9a1fd3cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_Volvo_elektromos_kamion","timestamp":"2018. december. 13. 09:25","title":"Látványos elektromos kamiont a Volvo is tud csinálni, nem csak a Tesla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","shortLead":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","id":"20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20583c-2a95-4b14-b7ca-64a9067b9de0","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","timestamp":"2018. december. 12. 12:07","title":"Nicole Kidman eltiltotta lányait az új filmjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai versenynapján.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai...","id":"20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cb0468-a300-4d9f-9af0-536467c144b5","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","timestamp":"2018. december. 12. 12:29","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági vállalata mintegy 300 kilométernyi kerékpárutat kiemelten kezel a hideg évszakban. Akárcsak a főutakat, hóeséskor ezeket is folyamatosan takarítják, síkosságmentesítik.\r

\r

","shortLead":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági...","id":"20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730d37b-e36b-4d95-bec7-32ee324d42f1","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Bécsben a biciklisek negyede télen sem teszi le a kerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]