[{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sportért felelős államtitkár a Magyar Időknek adott interjút.","shortLead":"A sportért felelős államtitkár a Magyar Időknek adott interjút.","id":"20181212_Szabo_Tunde_ujabb_stadionok_kellenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba3cb6e-5245-4997-97ce-96fe71320cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Szabo_Tunde_ujabb_stadionok_kellenek","timestamp":"2018. december. 12. 12:02","title":"Szabó Tünde: Újabb stadionok kellenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Literenként két forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Literenként két forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181212_Olcsobb_lesz_a_gazolaj_pentektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a0f4f8-fa8e-42a1-92b6-d824f64b7210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Olcsobb_lesz_a_gazolaj_pentektol","timestamp":"2018. december. 12. 19:12","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","shortLead":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","id":"20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdfde4f-6935-4df0-979a-ba1c4ce6eeaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","timestamp":"2018. december. 11. 20:36","title":"Az oroszok nem számolnak Paks II. további csúszásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karácsonyi vásár közelében kezdett lövöldözni egy hatóságok előtt már ismert személy, akinek sikerült elmenekülnie. A gyanúsítottat nagy erőkkel keresik. ","shortLead":"A karácsonyi vásár közelében kezdett lövöldözni egy hatóságok előtt már ismert személy, akinek sikerült elmenekülnie...","id":"20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fecd9-480c-4e4b-b9c7-ee888f48fbd5","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2018. december. 11. 22:15","title":"Terrortámadás a strasbourgi karácsonyi vásárban: három halott, az elkövető még mindig szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181211_Megtalaltuk_Petofi_osbunet__ezert_kerult_a_kulturharc_celkeresztjebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0d2fdc-80f1-443e-92dc-1574f2a599c2","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Megtalaltuk_Petofi_osbunet__ezert_kerult_a_kulturharc_celkeresztjebe","timestamp":"2018. december. 11. 21:23","title":"Megtaláltuk Petőfi ősbűnét - ezért került a kultúrharc célkeresztjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","shortLead":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","id":"20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78532b7-ef85-4503-bdb4-0963cf5f9478","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","timestamp":"2018. december. 12. 21:57","title":"Kepesita Collection: Az út a fontos, nem a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Több százezren fűtenek fával az országban, egy szezonban több százezer forintra is rúghat ennek a költsége még a szociális tűzifaosztás mellett is. A szigetelés luxusnak számít, pedig vannak ebből olcsóbb megoldások is: egy nyíregyházi alapítvány szalmabélést készít az épületekre.","shortLead":"Több százezren fűtenek fával az országban, egy szezonban több százezer forintra is rúghat ennek a költsége még...","id":"20181211_A_gatyajuk_is_ramegy_a_tuzelore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c657f34-cc06-418a-a778-f4562d817bda","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_A_gatyajuk_is_ramegy_a_tuzelore","timestamp":"2018. december. 11. 18:00","title":"Szeméttel fűt és fuldoklik a fél ország, miközben lenne egy kézenfekvő és olcsó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bbbb53-d3f6-4bc3-ab2f-22c73335596d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","timestamp":"2018. december. 12. 13:14","title":"Botrány a Parlamentben: Áder gyorsan elhagyta az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]