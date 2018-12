Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy klasszikus húsvéti jelenet elevenedik meg a szemünk előtt. ","shortLead":"Egy klasszikus húsvéti jelenet elevenedik meg a szemünk előtt. ","id":"20181212_Foto_maris_mem_lett_Orban_parlamenti_lesipolasabol__de_milyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e821790e-8310-4052-9d37-c2f0c05dae45","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Foto_maris_mem_lett_Orban_parlamenti_lesipolasabol__de_milyen","timestamp":"2018. december. 12. 13:31","title":"Fotó: máris mém lett Orbán parlamenti lesípolásából – de milyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: a második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem történt előrelépés, minden marad a régiben.","shortLead":"Nem történt előrelépés, minden marad a régiben.","id":"20181213_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_szankciokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09b4e4e-db46-4988-b82e-2b79b8794a25","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_szankciokat","timestamp":"2018. december. 13. 20:06","title":"Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6cfd55-1195-43f5-8bd9-2d249facb7e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon fontos jogszabályokat szavazott meg ma az Országgyűlés, az ellenzéki minden erejével tiltakozik a \"rabszolgatörvény\" elfogadása ellen.","shortLead":"Nagyon fontos jogszabályokat szavazott meg ma az Országgyűlés, az ellenzéki minden erejével tiltakozik...","id":"20181212_Ma_is_botrany_varhato_a_Parlamentben__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6cfd55-1195-43f5-8bd9-2d249facb7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c2a2ca-f40a-4d00-8e22-3419c849e911","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ma_is_botrany_varhato_a_Parlamentben__elo","timestamp":"2018. december. 12. 10:00","title":"Az ellenzék elfoglalta a pulpitust, Orbán arcába sípoltak, de a Fidesz elfogadta a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre és arra, hogy hallhatóvá tegye a külső hangokat.","shortLead":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre...","id":"20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d24ba-617c-4c24-b647-85c322d94db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","timestamp":"2018. december. 12. 20:03","title":"Megelőzheti a halálos baleseteket a Samsung új fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923a3c0-d603-476e-b869-db4dbd7b16ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber idén karácsonyra az alkalmazás különböző funkcióiból válogatott össze egy karácsonyi csomaggal jelentkezik, melyben ingyenes matricák, chatbotok és közösségi csatornák is vannak.","shortLead":"A Viber idén karácsonyra az alkalmazás különböző funkcióiból válogatott össze egy karácsonyi csomaggal jelentkezik...","id":"20181214_viber_lila_unnepek_karacsonyi_matricak_letoltese_ingyenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d923a3c0-d603-476e-b869-db4dbd7b16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da12a2-b54e-4d69-a9d4-dcc11c478a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_viber_lila_unnepek_karacsonyi_matricak_letoltese_ingyenes","timestamp":"2018. december. 14. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Akkor ön is megkapta az ingyenes karácsonyi csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sanghaji rendezvényen mutatta be a Vivo legújabb telefonját, amelynek nem csak az előlapján van kijelző.","shortLead":"Egy sanghaji rendezvényen mutatta be a Vivo legújabb telefonját, amelynek nem csak az előlapján van kijelző.","id":"20181213_vivo_nex_dual_display_edition_ketkijelzos_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc547498-3ef1-4778-a667-ce9b3e470f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_vivo_nex_dual_display_edition_ketkijelzos_androidos_telefon","timestamp":"2018. december. 13. 11:03","title":"Vitathatatlanul ez az év egyik legizgalmasabb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","shortLead":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","id":"20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e7395-79f5-4a77-a07c-1b04107a21ae","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","timestamp":"2018. december. 14. 06:50","title":"Iszlám Állam: A mi katonánk volt a strasbourgi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]