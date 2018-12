Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli a rendszerből, összesne 224 millióig jutottak három hónap leforgása alatt.","shortLead":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli...","id":"20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6464007-fc50-4af4-824b-b4285be7a3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","timestamp":"2018. december. 14. 18:33","title":"Gőzerővel törli a videókat a YouTube, három hónap alatt 58 millióig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19b3cbf-ee8c-4c64-bf5f-721ef86064c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rabszolgatörvény, bénázás a Brexit körül, év végi bezárások, romló életszínvonal - nem túl szívderítő héten vagyunk túl. De legalább annak örülhetünk, hogy a spanyoloknak jó. A hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rabszolgatörvény, bénázás a Brexit körül, év végi bezárások, romló életszínvonal - nem túl szívderítő héten vagyunk...","id":"20181216_gazdasagi_osszefoglalo_tuloratorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d19b3cbf-ee8c-4c64-bf5f-721ef86064c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e1ac6-78d7-417e-8121-a05fb534e38a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_gazdasagi_osszefoglalo_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 16. 07:00","title":"És akkor apa és anya beköltözik a munkahelyére a családok évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél a két Michelin csillagos éttermek embertelen világáról is. \r

","shortLead":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél...","id":"20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f8aa3-91b2-4896-b57f-05e70e7102d6","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","timestamp":"2018. december. 15. 17:00","title":"\"Azért nem leszek együtt senkivel, mert a társadalom elvárja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","shortLead":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","id":"20181215_repulo_auto_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b63a9e-8a6a-4f63-9940-14450fddbb54","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_repulo_auto_baleset","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Csúnya zuhanás lett egy repülő autó teszteléséből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","id":"20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b277391-0534-4584-97eb-0c0acc7dfa60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","timestamp":"2018. december. 16. 10:51","title":"Márki-Zay Péterék új mozgalma is megy tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","shortLead":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","id":"20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c5ebc-1df7-4838-8c2f-f9c5f1b2c061","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","timestamp":"2018. december. 14. 15:03","title":"Rákapcsol a Samsung, az Infinity O után jönnek az Infinity U és V képernyők a telefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt megmagyarázza a valóságot. ","shortLead":"A kormánypárt megmagyarázza a valóságot. ","id":"20181215_A_Fidesz_szerint_bunozoi_korok_vesznek_reszt_a_tunteteseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e130e31-d3e5-47ed-b589-fe2b3aec10c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_A_Fidesz_szerint_bunozoi_korok_vesznek_reszt_a_tunteteseken","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"A Fidesz szerint bűnözői körök vesznek részt a tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti elfogadása után kezdődtek. A pénteki tüntetésen beszédeket is tartottak, ahol szinte minden ellenzéki párt képviselője felszólalt. A tüntetők ezután vonulni kezdtek, de hosszas békés vonulás után végül visszatértek a Kossuth térre, ahol ismét megdobálták a rendőröket, akik könnygázt vetettek be. Kövesse velünk a nap eseményeit percről percre! ","shortLead":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti...","id":"20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c7d0b-e054-4f8f-9f60-6c258e0fea4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","timestamp":"2018. december. 14. 17:10","title":"Újra könnygázt használtak a rendőrök a Kossuth téren - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]