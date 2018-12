Trump kiadná Erdogannak a 2016-os puccs állítólagos szervezőjét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik az áram árát jövőre.","shortLead":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik...","id":"20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d27029-79f7-4711-bef5-455151ea0ca1","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:43","title":"Nem lesz áramáremelés jövőre Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","shortLead":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","id":"20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b6a18-faee-47ff-ac05-3ddc8a687b48","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","timestamp":"2018. december. 15. 10:05","title":"A II. kerületiek ellenállása miatt késlekedik az M0-s építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea891fb-d789-43b7-9795-8eabf90f83ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A személyi kölcsönök iránt kiemelkedő a kereslet, az új folyósítások összege 50 százalékkal nőtt az idén, ez a lakáshitelek több mint 30 százalékos növekedését is meghaladja. ","shortLead":"A személyi kölcsönök iránt kiemelkedő a kereslet, az új folyósítások összege 50 százalékkal nőtt az idén...","id":"20181215_Ketszer_annyian_vesznek_fel_szemelyi_kolcsont_de_ezt_az_5_aranyszabalyt_nem_sokan_tartjak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea891fb-d789-43b7-9795-8eabf90f83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1abb-693f-434d-b49a-e6fe3c7de892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Ketszer_annyian_vesznek_fel_szemelyi_kolcsont_de_ezt_az_5_aranyszabalyt_nem_sokan_tartjak_be","timestamp":"2018. december. 15. 12:15","title":"Másfélszer annyian vesznek fel személyi kölcsönt, de ezt az 5 aranyszabályt nem sokan tartják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig Páva Zsolt polgármester szerint nem is fog megépülni. A közgyűlésen Páva egy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-hez köthető furcsa pénzmozgásáról is beszélt.","shortLead":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig...","id":"20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c945a-e038-4b0e-aef0-65c5406abfbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"A fideszes város, ahol nemhogy a fürdő, de még a sportcsarnok sem épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem a rabszolgatörvény vitte utcára, hanem az előző kilenc év. Kérdés, mit érhetnek el a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem...","id":"20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac5227-9c4d-4f32-92ac-0668fa096f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","timestamp":"2018. december. 14. 15:11","title":"A túlóratörvény csak a szikra volt, most tört fel a csalódottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen okból őrizetbe vették, a kapitányságra szállították, és 16 órán át az édesanyjának sem árulták el, miért és hova vitték be a szerdai tüntetés során a fiatal férfit.","shortLead":"Ismeretlen okból őrizetbe vették, a kapitányságra szállították, és 16 órán át az édesanyjának sem árulták el, miért és...","id":"20181214_A_rendorseg_rendszereben_eltunt_tunteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e56d44-056e-47bb-a096-27b4b10e8aca","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_rendorseg_rendszereben_eltunt_tunteto","timestamp":"2018. december. 14. 20:27","title":"42 óra után engedték ki a kapitányságról a tüntetőt, senki nem tudja, miért vitték be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4a25a2-da69-4884-87c4-041d73727b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt pedig jogi segítséget nyújt azoknak, akiket méltánytalanság, jogsérelem ért a tüntetéssorozaton.","shortLead":"A párt pedig jogi segítséget nyújt azoknak, akiket méltánytalanság, jogsérelem ért a tüntetéssorozaton.","id":"20181214_A_pentek_esti_tuntetesen_felszolal_a_letepert_momentumos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d4a25a2-da69-4884-87c4-041d73727b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228471d2-4d1e-4e3f-a7af-4674d824fd3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_pentek_esti_tuntetesen_felszolal_a_letepert_momentumos","timestamp":"2018. december. 14. 15:05","title":"Fekete-Győr: A péntek esti tüntetésen felszólal a letepert momentumos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd0e85-9aa8-4b6e-abac-7764b0eb4640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elértük Tamást, akit a rendőrök a Dob utcából vittek el szerda éjjel. Csoportosan elkövetett garázdaság miatt indítottak ellene eljárást, a 27 éves férfi azt mondja, nem követett el semmit. 42 óra után engedték ki. ","shortLead":"Elértük Tamást, akit a rendőrök a Dob utcából vittek el szerda éjjel. Csoportosan elkövetett garázdaság miatt...","id":"20181215_tunteto_tuntetes_tuloratorveny_42_ora_eltunt_tomi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bd0e85-9aa8-4b6e-abac-7764b0eb4640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b41c1d-c2b3-4cf3-924f-e30ac90a1cc2","keywords":null,"link":"/elet/20181215_tunteto_tuntetes_tuloratorveny_42_ora_eltunt_tomi","timestamp":"2018. december. 15. 00:03","title":"\"Egy ősz hajú, szemüveges civil ruhás rám nézett, és intett, hogy vihetnek\" – itt az eltűntként keresett tüntető története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]