[{"available":true,"c_guid":"1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a 2024-es budapesti olimpiát sikerült megfúrni, a város sportlétesítmény- és infrastruktúra-fejlesztéseiben visszaköszönnek a pályázat elemei. ","shortLead":"Bár a 2024-es budapesti olimpiát sikerült megfúrni, a város sportlétesítmény- és infrastruktúra-fejlesztéseiben...","id":"20181220_Nem_mondott_le_almarol_a_kormany_Itt_a_lista_mi_epul_Budapestre_az_olimpia_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73641049-2550-4f5e-ac49-190fa225a93f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Nem_mondott_le_almarol_a_kormany_Itt_a_lista_mi_epul_Budapestre_az_olimpia_kapcsan","timestamp":"2018. december. 20. 09:56","title":"Nem mondott le álmáról a kormány? Itt a lista, mi épül Budapestre \"az olimpia miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda 17 ezer forintot kért a dokumentumokért, mondván, azoknak összeállítása aránytalan mértékű terhet ró az adatkezelőre, majd a részletek helyett olvashatatlan táblázatokat küldtek.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda 17 ezer forintot kért a dokumentumokért, mondván, azoknak összeállítása aránytalan...","id":"20181219_Rogan_miniszteriuma_olvashatatlan_tintapacakat_kuldott_az_Atlatszonak_kozerdeku_adatok_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee7571-febe-444c-8c42-63ff42f9baec","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Rogan_miniszteriuma_olvashatatlan_tintapacakat_kuldott_az_Atlatszonak_kozerdeku_adatok_helyett","timestamp":"2018. december. 19. 11:44","title":"Elmosódott tintapacákat kapott Rogán minisztériumától közérdekű adatok helyett az Átlátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","shortLead":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","id":"20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ad21f-afb8-4444-bced-8b7ef28daf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","timestamp":"2018. december. 19. 10:45","title":"Meghackelték Kövér László Wikipédia-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal az alapellátásban foglalkoztatott védőnőkre is kiterjesztik „az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok” hatályát – olvasható egy hétfő este kiadott kormányhatározatban.\r

","shortLead":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal...","id":"20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896a6ac-4dc3-494b-a0de-5ac1d004adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","timestamp":"2018. december. 18. 13:55","title":"Előrehozzák az egészségügyi béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","shortLead":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","id":"20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b6b69-773f-4cb4-bc1e-6afc762a0c6a","keywords":null,"link":"/sport/20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","timestamp":"2018. december. 19. 16:18","title":"Kirúgták, de Mourinhónak nincs mit mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0 százalékon.","shortLead":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0...","id":"20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24189772-9df9-435c-a93c-e8448d64d4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 19. 08:54","title":"A fiatalok között 10 százalékon a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt ígéri, amíg él, zenélni fog.



","shortLead":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt...","id":"20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d4db98-809e-421b-adcc-27f03f573b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Már nem iszik, de amíg él nyomja a rock and rollt: Keith Richards 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]