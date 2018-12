Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem is ő rendelt meg.","shortLead":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem...","id":"20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f8d64-a10d-418d-b42a-88a7e57e0c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","timestamp":"2018. december. 19. 11:03","title":"Papagáj vásároltat az Amazon okoshangszórójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","shortLead":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","id":"20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa9759c-9814-411f-b048-f8c845c29cf9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","timestamp":"2018. december. 19. 19:38","title":"Fotók: így nézne ki Budapest új városnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt nagyjából tíz orosz kémnek kellett elhagynia az országot.","shortLead":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt...","id":"20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58013eb-d45a-474a-8b94-af94235a7572","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 09:18","title":"Orosz diplomaták kémkedtek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","shortLead":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","id":"20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61fe583-1236-4927-8687-7e8fdb214aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","timestamp":"2018. december. 19. 14:59","title":"A kormány elítéli a tüntetéseket, provokátorokat és agresszív tüntetőket látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint bírságot szedtek be, vagy szabtak ki a szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. ","shortLead":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint...","id":"20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ec31f-ab70-4f1e-abf0-4d87845ea5b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","timestamp":"2018. december. 19. 13:29","title":"A magyar fuvarozók ráküldték az ellenőröket a szabálytalankodó külföldi teherautósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kapus öt év után visszatér a Szegedhez, ahová három évre köteleződött el.","shortLead":"A kapus öt év után visszatér a Szegedhez, ahová három évre köteleződött el.","id":"20181219_telekom_veszprem_mol_pick_szeged_kezilabda_mikler_roland_kapus_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5b7f2d-5066-4e88-8c69-c7e8c2ca1a2b","keywords":null,"link":"/sport/20181219_telekom_veszprem_mol_pick_szeged_kezilabda_mikler_roland_kapus_atigazolas","timestamp":"2018. december. 19. 15:01","title":"A Veszprém fő riválisához igazol Mikler Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]