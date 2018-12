Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","shortLead":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","id":"20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4220a-1676-4b40-a62e-43329b4476a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","timestamp":"2018. december. 20. 16:24","title":"Orbánnal nézte a Vidi-meccset az amerikai nagykövet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72ff0b3-0c77-4f4a-8092-11388725841c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszél, lát, sőt a félelmet is érzi a japán tervező új robotja, a Lovot, amely a gyártó szerint minden otthonba extra szeretetet visz.","shortLead":"Beszél, lát, sőt a félelmet is érzi a japán tervező új robotja, a Lovot, amely a gyártó szerint minden otthonba extra...","id":"20181220_lovot_robot_furby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72ff0b3-0c77-4f4a-8092-11388725841c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af5257-540c-4f48-803e-74e82cd91ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_lovot_robot_furby","timestamp":"2018. december. 20. 19:33","title":"Emlékszik még a Furbyre? A japánok megcsinálták az új verziót, de ez sokkal okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf72047-7f9a-44a2-bae5-8b1f5755bbc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos hírügynökség állítja, Phenjan sosem mondana le nukleáris fegyverzetéről.","shortLead":"A hivatalos hírügynökség állítja, Phenjan sosem mondana le nukleáris fegyverzetéről.","id":"20181220_EszakKorea_szerint_valojaban_a_megszallo_Amerika_fenyegeti_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf72047-7f9a-44a2-bae5-8b1f5755bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6a7e6d-5a60-4e98-aff5-bb54ca5855ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_EszakKorea_szerint_valojaban_a_megszallo_Amerika_fenyegeti_ot","timestamp":"2018. december. 20. 11:05","title":"Észak-Korea szerint valójában a \"megszálló\" Amerika fenyegeti őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hatóság szerint a cég megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, mivel a hirdetés a szokásosnál nagyobb érdeklődést váltott ki az iskolások szülei részéről.","shortLead":"A hatóság szerint a cég megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, mivel a hirdetés a szokásosnál...","id":"20181220_GVH_Szabalyt_sertett_az_Unilever_iskolamosdofelujitassal_kapcsolatos_reklamja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd333e8-411f-440c-a50d-63a42fb03815","keywords":null,"link":"/kkv/20181220_GVH_Szabalyt_sertett_az_Unilever_iskolamosdofelujitassal_kapcsolatos_reklamja","timestamp":"2018. december. 20. 17:01","title":"GVH: Szabályt sértett az Unilever iskolamosdó-felújítással kapcsolatos reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor Ferenc ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Most kiderült, mekkora összegről van szó.","shortLead":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor...","id":"20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d754b7-a653-44ab-9a6d-7b136fdbef23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","timestamp":"2018. december. 20. 14:36","title":"4 millió forintot kért a bilincsben elvitt fideszes és társa egy ügyintézésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt. Most úgy tűnik, sikerült végre előállni egy stabil változattal.","shortLead":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt...","id":"20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b561b381-e785-4394-ba0c-6b2a87bf630c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","timestamp":"2018. december. 19. 08:03","title":"Most frissítse a Windowst, a Microsoft üzeni, hogy most már biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77358280-1654-4b4e-b5d2-d3493e216565","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sokkoló videón látszik, hogy több szemtanú is megpróbálta leállítani őket.","shortLead":"A sokkoló videón látszik, hogy több szemtanú is megpróbálta leállítani őket.","id":"20181220_Osszeverekedett_az_utcan_ket_Telapo_egy_Hokiralyno_probalta_oket_szetvalasztani__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77358280-1654-4b4e-b5d2-d3493e216565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17961bfb-e942-4758-8bb9-b75aee4b9e69","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Osszeverekedett_az_utcan_ket_Telapo_egy_Hokiralyno_probalta_oket_szetvalasztani__video","timestamp":"2018. december. 20. 16:12","title":"Összeverekedett az utcán két Télapó, egy Hókirálynő próbálta őket szétválasztani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","shortLead":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","id":"20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81120db-1957-4a78-8054-3c5977c9109c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","timestamp":"2018. december. 19. 07:45","title":"Újabb tisztségéről mondott le Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]