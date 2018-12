Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autonómia százszázalékos likvidálás lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik – így szűrte le a közelmúlt tapasztalatait a HVG-nek adott interjúban Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"Az autonómia százszázalékos likvidálás lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"20181219_Kornai_Janos_a_HVGnek_Orbannak_annyi_arca_van_ahany_csoport_elismereset_el_akarja_nyerni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d90b65-6702-41c0-abf2-bce58a3cd3d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kornai_Janos_a_HVGnek_Orbannak_annyi_arca_van_ahany_csoport_elismereset_el_akarja_nyerni","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Kornai János a HVG-nek: Orbánnak annyi arca van, ahány csoport elismerését el akarja nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","shortLead":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","id":"20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9927e52f-a541-4827-976f-b199251679a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","timestamp":"2018. december. 19. 10:33","title":"Különös dolog történik a Szaturnusszal: a bolygó felemészti saját gyűrűit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","shortLead":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","id":"20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b8c4e3-8f1d-4770-98a8-67e5ccc35552","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","timestamp":"2018. december. 19. 08:35","title":"A férfiaknak megéri small talkkal hasítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre vonatkozó tender kiírásával.","shortLead":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre...","id":"20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38c519e-bb8e-4deb-837f-1f916214c856","keywords":null,"link":"/elet/20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","timestamp":"2018. december. 20. 12:41","title":"Csak jövő ősztől lesz kötelező a bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással szembeni struccpolitikája és a teremtmény föld alatti életmódja között lát párhuzamot.","shortLead":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással...","id":"20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963a037e-8bee-49b4-b6a6-0f39e4c83cfb","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","timestamp":"2018. december. 19. 14:32","title":"Donald Trumpról neveztek el kétéltűt, amely a homokba dugja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c99c11-bf06-4bd7-9ad7-5053ccf7921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a CNN harcedzett újságírója pattant le a külügyminiszterről, akibe a jelek szerint senki nem tud belekötni.","shortLead":"Ezúttal a CNN harcedzett újságírója pattant le a külügyminiszterről, akibe a jelek szerint senki nem tud belekötni.","id":"20181220_444_Feligazsagokkal_szereli_le_Szijjarto_a_tamado_riportereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c99c11-bf06-4bd7-9ad7-5053ccf7921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537843ae-c1d8-45b1-a077-37df7dc8b354","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_444_Feligazsagokkal_szereli_le_Szijjarto_a_tamado_riportereket","timestamp":"2018. december. 20. 11:46","title":"444: Féligazságokkal szereli le Szijjártó a támadó riportereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte, hogy leadják az öt pontot, Tordai azt mondja, hogy a ma esti Híradót kell nézni, ha nem kerül be, akkor panaszt tesz a Duna Médiaszolgáltatónál. ","shortLead":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte...","id":"20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c68ea5-db62-4245-b9dd-d42e1185d96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Tordai Bence bejutott az MTVA-hoz, átadta a követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20181219_Csak_szinjatek_volt_a_teves_eroszak__felporgott_a_kormanyzati_alhirgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec31e93-9ca1-4365-affc-25f01d22c2d8","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Csak_szinjatek_volt_a_teves_eroszak__felporgott_a_kormanyzati_alhirgyar","timestamp":"2018. december. 19. 10:57","title":"Csak színjáték volt a tévés erőszak – felpörgött a kormányzati álhírgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]