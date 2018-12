Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b324a5-10a1-4b5e-8332-01bab89ed6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2018. december. 23. 16:03","title":"Több mint 1 milliárd dolgot ismert fel ránézésre a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint méltatlan, hogy aki kritikát fogalmaz meg, az nem kap pénzt.","shortLead":"A rendező szerint méltatlan, hogy aki kritikát fogalmaz meg, az nem kap pénzt.","id":"20181223_Palfi_Gyorgy_Nem_Vajnat_hanem_az_altala_felepitett_rendszert_kritizalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe98ab41-c25c-4f6f-a869-d6934389c30f","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Palfi_Gyorgy_Nem_Vajnat_hanem_az_altala_felepitett_rendszert_kritizalom","timestamp":"2018. december. 23. 10:41","title":"Pálfi György: Nem Vajnát, hanem az általa felépített rendszert kritizálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az amerikai lap részletgazdag beszámolót nyújt olvasóinak arról, ami Magyarországon történik, idézik a hvg.hu egyik cikkét is.","shortLead":"Az amerikai lap részletgazdag beszámolót nyújt olvasóinak arról, ami Magyarországon történik, idézik a hvg.hu egyik...","id":"20181222_New_York_Times_Orban_szokatlan_jelenseggel_szembesult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f487260-0b3a-43a2-8ce8-de6e559c099d","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_New_York_Times_Orban_szokatlan_jelenseggel_szembesult","timestamp":"2018. december. 22. 16:47","title":"New York Times: Orbán szokatlan jelenséggel szembesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és az idő, hogy a rezsim kihívója is lesz a parlamenti egyharmad, illetve az utcán tüntetők. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és...","id":"20181223_Uj_ellenzek_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332d4e96-d41c-4841-bbe2-0c6bdb708477","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Uj_ellenzek_szuletett","timestamp":"2018. december. 23. 17:30","title":"Új ellenzék született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","shortLead":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","id":"20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df9f868-ff52-4f72-8cdf-8a5cf6daeebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. december. 23. 14:44","title":"2019 sem fog szűkölködni a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint a jelenlegi helyzetben a munkavállaló van jobb helyzetben.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint a jelenlegi helyzetben a munkavállaló van jobb helyzetben.","id":"20181223_Varga_Mihaly_Tulora_csak_onkent_sajat_beleegyezessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfa5531-bdd9-48a4-8373-acd223d5d0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Varga_Mihaly_Tulora_csak_onkent_sajat_beleegyezessel","timestamp":"2018. december. 23. 08:49","title":"Varga Mihály: Túlóra csak önként, saját beleegyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b7013f-a715-42b5-bdfb-d99ad4b0827a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar műkereskedelemben továbbra is a festmény jelenti a húzóágazatot.","shortLead":"A magyar műkereskedelemben továbbra is a festmény jelenti a húzóágazatot.","id":"20181223_Ezek_voltak_a_legdragabban_eladott_festmenyek_2018ban_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b7013f-a715-42b5-bdfb-d99ad4b0827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d757603-ea1f-487f-9cbd-81d34043e49f","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Ezek_voltak_a_legdragabban_eladott_festmenyek_2018ban_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 23. 14:03","title":"Ezek voltak a legdrágábban eladott festmények 2018-ban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a szelektív nyomásgyakorlás kormánya, miközben a mostani tüntetésekkel helyreállt a családi béke az ellenzéki oldalon. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Orbán-kormány a szelektív nyomásgyakorlás kormánya, miközben a mostani tüntetésekkel helyreállt a családi béke...","id":"20181222_Fulke_Egy_ugyes_ellenzek_mindenhol_jelen_van_ezt_a_Fidesz_is_megtanulta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de916b2d-f09a-4407-8ace-0e2f652a1273","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Fulke_Egy_ugyes_ellenzek_mindenhol_jelen_van_ezt_a_Fidesz_is_megtanulta","timestamp":"2018. december. 22. 17:30","title":"Fülke: Egy ügyes ellenzék mindenhol jelen van, ezt a Fidesz is megtanulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]