"A bíróság nem jogerősen elrendelte a bűnügyi felügyeletét annak a férfinak, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára. A döntés szerint - mivel a férfi miatt egy másik büntetőeljárás is folyik - nyomkövetőt fog kapni a gyanúsított. A bíróság nem jogerősen elrendelte a bűnügyi felügyeletét annak a férfinak, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára... 2018. december. 23. 15:33 Nyomkövetőt szerelnek egy férfira, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára

"Antiszemita zsarnoknak" nevezte Recep Tayyip Erdogan török államfőt egy vasárnapi gyűlésen Tel-Avivban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök 2018. december. 23. 17:32 Izraeli kormányfő "antiszemita zsarnoknak" nevezte a török elnököt

Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. 2018. december. 23. 22:04 Elárverezik Ceaușescu terepjáróját

A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción alapuló riportjához. Hogy a pénz hova lett, azt egyelőre senki sem tudja. A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción alapuló riportjához. 2018. december. 23. 17:31 Pénzt csalhatott ki az olvasóktól a hírhamisítással vádolt német újságíró

Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. 2018. december. 23. 12:00 Ez történt: újraforgatták a Reszkessetek, betörők!-et, 1 perc az egész, de megéri

Az idei januári CES-en mutatta be az LG a feltekerhető televízió prototípusát. Az akkori koncepció jövőre kereskedelmi termékké alakulhat. Az idei januári CES-en mutatta be az LG a feltekerhető televízió prototípusát. Az akkori koncepció jövőre kereskedelmi termékké alakulhat. 2018. december. 23. 09:03 Ilyet még nem látott: piacra dobják az 1 mm vastag, papírként feltekerhető TV-t

Egyéni teljesítménytől függően dolgozónként 100-200 ezer forintról van szó. 2018. december. 23. 11:30 Karácsony előtt négy nappal szóltak a Hankook dolgozóinak, hogy nem kapják meg az idei bónuszt

Biztos emlékeznek még Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvére: Algernon a kísérleti egér, illetve Charlie, a csökkent értelmű péksegéd egy műtét hatására szuperintelligenssé válik, de a beavatkozás hatása csak átmeneti: az egér elpusztul, Charlie pedig visszasüllyed egy hatéves gyermek szellemi szintjére. 2018-ban egyre inkább Charlie-nak éreztem magam. 2018. december. 22. 11:00 Németh András: Virágot Algernonnak