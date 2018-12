Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg fellépni ellenük a szolgáltatók. A mobilos és az okosmobilos korszak robbanását is túlélő állomásokat a következő 100 év várható fejlesztései se nagyon fenyegetik.","shortLead":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg...","id":"20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dece0de5-0f7c-4e42-b306-43a9541ae07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","timestamp":"2018. december. 25. 15:00","title":"Amit az okostelefon sem tudott kipusztítani: 90 éve vannak velünk a telefonfülkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet, energiát. És szinte mindig egy asztalra csapó, szavát felemelő, fegyvert rántó férfit képzelünk el. Az ő dühük jogos. A női felháborodást azonban nehezen tűri a társadalom, irracionálisnak állítják be. Ezzel mindannyian elbukjuk a változáshoz szükséges energia felét. Ha van tehát bizalomra okot adó hozadéka ennek az évnek, akkor az a női düh megjelenése. A rabszolgatörvény ellen, az abortusztörvény ellen, a megaláztatás ellen. ","shortLead":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet...","id":"20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d6aa9f-5692-4b87-87f8-5c5e2c5c28bf","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","timestamp":"2018. december. 24. 11:00","title":"Vándor Éva: Az év, amikor a nők mertek végre dühösek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"rend visszatérését\" szorgalmazta hétfőn Édouard Philippe francia kormányfő a több heti, időnként zavargásokba torkollott tüntetések után.","shortLead":"A \"rend visszatérését\" szorgalmazta hétfőn Édouard Philippe francia kormányfő a több heti, időnként zavargásokba...","id":"20181224_francia_miniszterelnok_edouard_philippe_emmanuel_macron_tuntetes_eroszak_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa51a4f0-5f98-4895-9f50-3060ee23f2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_francia_miniszterelnok_edouard_philippe_emmanuel_macron_tuntetes_eroszak_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 24. 18:42","title":"Úgy tűnik, lassan vége a francia miniszterelnök türelmének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből, a rossz látási viszonyok miatt a hatóságok lezárták a Szicília keleti partjánál lévő cataniai repülőteret.\r

","shortLead":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből...","id":"20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a52009-4eb8-49bb-8e72-b530c8613fab","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","timestamp":"2018. december. 24. 19:52","title":"Repülőteret is lezártak a kitörő Etna miatt – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0d4d39-4cf0-4d20-a2b0-18e458484aa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülés szerint nem a Galaxy S10 lesz a Samsung első olyan telefonja, amelynél az ujjlenyomat-olvasó a kijelző alá kerül.","shortLead":"A legújabb értesülés szerint nem a Galaxy S10 lesz a Samsung első olyan telefonja, amelynél az ujjlenyomat-olvasó...","id":"20181224_samsung_galaxy_a10_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f0d4d39-4cf0-4d20-a2b0-18e458484aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc078848-84df-4536-baac-027f56550362","keywords":null,"link":"/tudomany/20181224_samsung_galaxy_a10_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2018. december. 24. 12:03","title":"Beelőzheti a Galaxy S10-et egy új Samsung-telefon az egyik legizgalmasabb jellemzőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében, hangsúlyozva, hogy az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek.","shortLead":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében...","id":"20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9954427e-ca3e-4d48-acc3-e21344e4afb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","timestamp":"2018. december. 25. 13:15","title":"A pápa szerint minden ember testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó karambolozott.","shortLead":"Két autó karambolozott.","id":"20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b825e59-1f20-44f9-93b2-6c2c568b1f91","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","timestamp":"2018. december. 24. 11:51","title":"Balesetben meghalt két ember meghalt a 83-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi szünetét, és már január 2-ára kabinetülést hívott össze annak megvitatására, hogy milyen következményekkel járhat a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése.","shortLead":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi...","id":"20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09587c3-79e3-4550-a0d2-87adc6a7389b","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","timestamp":"2018. december. 24. 14:28","title":"Theresa May alaposan megkurtította a kormány karácsonyi szünetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]