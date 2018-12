Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","shortLead":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","id":"20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd00dec-384c-40c2-8cd7-6e580528b7fb","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","timestamp":"2018. december. 29. 21:02","title":"Limuzinnal szállított beteg gyerekeket egy szegedi taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0f4fab-c330-4fc0-adcd-4fcb0c6919e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a járőrautó 2001-ben az első körben érkezett az ikertornyok közvetlen közelébe és csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta az épületek összeomlását.","shortLead":"Ez a járőrautó 2001-ben az első körben érkezett az ikertornyok közvetlen közelébe és csodával határos módon kisebb...","id":"20181229_idoutazas_korbefotoztuk_a_szeptember_11i_terrortamadasokban_megserult_rendorautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f0f4fab-c330-4fc0-adcd-4fcb0c6919e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18db533-d5e6-445b-a40d-67fa1ed0be6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_idoutazas_korbefotoztuk_a_szeptember_11i_terrortamadasokban_megserult_rendorautot","timestamp":"2018. december. 29. 06:41","title":"Időutazás: körbefotóztuk a szeptember 11-i terrortámadásokban megsérült rendőrautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85846191-a76a-46f0-80bf-59d23365eef4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több, durva szabálytalankodás után sem érezte úgy, hogy neki kéne előzékenynek lennie a szabályosan haladókkal szemben.","shortLead":"A több, durva szabálytalankodás után sem érezte úgy, hogy neki kéne előzékenynek lennie a szabályosan haladókkal...","id":"20181229_korfogalom_szerencs_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85846191-a76a-46f0-80bf-59d23365eef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8315a53-cb1b-43b9-81aa-e6cd201bcd38","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_korfogalom_szerencs_autos_video","timestamp":"2018. december. 29. 10:10","title":"Szemből hajt be Szerencsnél ez az autós a körfogalomba és még ő az erőszakos - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181229_Az_ev_utolso_otos_lotto_sorsolasa_az_remenykedjen_aki_nagy_szorassal_tippelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec9c504-241b-4d46-9487-7cee662a704a","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Az_ev_utolso_otos_lotto_sorsolasa_az_remenykedjen_aki_nagy_szorassal_tippelt","timestamp":"2018. december. 29. 19:44","title":"Az év utolsó ötös lottó sorsolása: az reménykedjen, aki nagy szórással tippelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Őt is meglepte a döntés.","shortLead":"Őt is meglepte a döntés.","id":"20181229_Torocsik_Mari_jobban_orulne_ha_halala_utan_nyilna_meg_az_emlekhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf6d42d-28a7-4d08-bea2-ec66a1289cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Torocsik_Mari_jobban_orulne_ha_halala_utan_nyilna_meg_az_emlekhaza","timestamp":"2018. december. 29. 14:20","title":"Törőcsik Mari jobban örülne, ha halála után nyílna meg az emlékháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy áldozat” – mondja Gárdos Péter rendező, akinek a közelmúltban jött ki második, Hét mocskos nap című regénye. Hogy lett a pornográf képekre alapuló kamaszbizniszről szóló élményéből könyv? És hogy nem lett film? Mit gondol a kultúrharcról? Tényleg lányokat rabolt magának Berija? Interjú.","shortLead":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy...","id":"20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6633d4-22bc-4de6-a9aa-cf1873733397","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","timestamp":"2018. december. 29. 07:00","title":"Gárdos Péter: „Hogyan és ki mondhat itt egyértelmű ítéletet?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános fejlettségét, és ez alapján elég aggasztó a hazai helyzet.","shortLead":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános...","id":"201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e0ad-6fa7-4786-9221-fe350e284b20","keywords":null,"link":"/itthon/201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","timestamp":"2018. december. 29. 17:00","title":"A diplomás magyar nők 17 évvel tovább élnek, mint a kevéssé képzett férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7220b7a7-d3a7-477f-bda4-76ab6fc452a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyéves kislányt hetente viszik kemoterápiás kezelésre Ajkáról Budapestre.","shortLead":"Az egyéves kislányt hetente viszik kemoterápiás kezelésre Ajkáról Budapestre.","id":"20181229_Fogyatekkal_elok_segitettek_a_rakbeteg_kislanyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7220b7a7-d3a7-477f-bda4-76ab6fc452a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab49969-d5b9-4a88-aaae-6c92be937609","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Fogyatekkal_elok_segitettek_a_rakbeteg_kislanyon","timestamp":"2018. december. 29. 21:17","title":"Fogyatékkal élők segítettek a rákbeteg kislányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]