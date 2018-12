Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","shortLead":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","id":"20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b581906-ac15-457f-ad29-1c3b71261efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","timestamp":"2018. december. 31. 12:01","title":"Elromlott a forgalomirányító rendszer, komoly késések a vasúton Fehérvár felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elfogadta szombat este az olasz törvényhozás Olaszország 2019-es költségvetését, s egyúttal bizalmat szavazott a jobboldali Liga és a populista 5 Csillag Mozgalom (M5S) alkotta kormánynak. ","shortLead":"Elfogadta szombat este az olasz törvényhozás Olaszország 2019-es költségvetését, s egyúttal bizalmat szavazott...","id":"20181230_Elfogadtak_a_kigazitott_olasz_koltsegvetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b57db-b92e-44c1-95c6-966ac3845342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Elfogadtak_a_kigazitott_olasz_koltsegvetest","timestamp":"2018. december. 30. 08:43","title":"Elfogadták a kiigazított olasz költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti rövid átmenetet hívjuk liberális demokráciának.","shortLead":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti...","id":"20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abde928c-b436-4f35-bd08-382883901a09","keywords":null,"link":"/velemeny/20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","timestamp":"2018. december. 31. 10:15","title":"Gomperz: Vánszorgunk a forradalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is kijutnak a first ladyknek. Legutóbb Michelle Obama mesélt erről, de aligha akadt first lady a világon, aki ezeket megúszta volna.","shortLead":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is...","id":"201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ab427-2e84-4abe-9349-ab616cf3fd19","keywords":null,"link":"/elet/201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","timestamp":"2018. december. 31. 10:00","title":"Elnökfeleségek: szerepálmok és szerepzavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","shortLead":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","id":"201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a287489-06e6-4825-b590-d7676e39d514","keywords":null,"link":"/itthon/201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","timestamp":"2018. december. 30. 15:30","title":"A magyarok Putyinnál csak a pápát kedvelik jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","shortLead":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","id":"20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77ba78-7a92-42f9-9603-482576872732","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","timestamp":"2018. december. 31. 10:29","title":"Nem éppen követendő, de látványos feldriftelni az autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fed93fa-3506-445f-bbdb-78d5582b63a8","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Válogatás a HVG fotósainak legjobb 2018-as képeiből.","shortLead":"Válogatás a HVG fotósainak legjobb 2018-as képeiből.","id":"20181230_HVG_best_of_photos_2018_az_ev_fotoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fed93fa-3506-445f-bbdb-78d5582b63a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae20227-6dd3-4af6-8939-f71e83f7a7a5","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181230_HVG_best_of_photos_2018_az_ev_fotoi","timestamp":"2018. december. 30. 17:30","title":"Orbán grimasza és a rohamrendőr rezzenéstelen arca - ezek voltak nálunk az év fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Illetve a 4-es villamos, az 5-ös, a 7-es, a 8E, és a 9-es busz. Rövidítve jár viszont a 914-es, 914A, és a 950-es éjszakai járat. A kisföldalatti csak éjjel 1-ig közlekedik.","shortLead":"Illetve a 4-es villamos, az 5-ös, a 7-es, a 8E, és a 9-es busz. Rövidítve jár viszont a 914-es, 914A, és a 950-es...","id":"20181231_Ne_feledje_egesz_szilveszter_ejjel_jarnak_a_metrok_es_a_HEVek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59e2dc1-3215-4139-b1eb-e465eb4d7236","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Ne_feledje_egesz_szilveszter_ejjel_jarnak_a_metrok_es_a_HEVek","timestamp":"2018. december. 31. 08:42","title":"Ne feledje, egész szilveszter éjjel járnak a metrók és a HÉV-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]