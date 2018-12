Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","shortLead":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","id":"20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2b20a-40f7-483f-b7b5-8e7fe42723b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","timestamp":"2018. december. 29. 17:39","title":"Gruevszki szökése: A New York Times is magyar szálról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények megtérülése kétséges.","shortLead":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények...","id":"201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62acd467-0f2c-478a-9776-caef39051c0f","keywords":null,"link":"/kkv/201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","timestamp":"2018. december. 30. 19:00","title":"Az Amazon székházügye megmutatta, hogy a tech ipar sem segít az egyenlőtlenségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ee23c1-2a59-41d9-9a3f-6e2222e4ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő vasárnap érhet véget az expedíció.","shortLead":"Jövő vasárnap érhet véget az expedíció.","id":"20181229_Celegyenesben_a_magyar_Delisark_expedicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ee23c1-2a59-41d9-9a3f-6e2222e4ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4dfab32-7962-4613-b185-08dd057a82f9","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Celegyenesben_a_magyar_Delisark_expedicio","timestamp":"2018. december. 29. 18:39","title":"Célegyenesben a magyar Déli-sark expedíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","shortLead":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","id":"20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c648f605-208f-4432-af3b-834c856b4132","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","timestamp":"2018. december. 30. 06:41","title":"A Lada Niva a kanyarban sincs ehhez képest a különleges Samarához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újrónafőn történt a baleset, a férfi bal keze súlyosan megsérült. ","shortLead":"Újrónafőn történt a baleset, a férfi bal keze súlyosan megsérült. ","id":"20181230_Most_egy_ferfi_kezeben_robbant_fel_a_petarda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c09be3-ee0e-419a-90df-83dfda3dbbb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Most_egy_ferfi_kezeben_robbant_fel_a_petarda","timestamp":"2018. december. 30. 09:42","title":"Most egy férfi kezében robbant fel a petárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy Imrével pedig semmi problémája nincs a kormánynak.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy...","id":"20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff23629-eed8-4752-a2e1-6a5584f6d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","timestamp":"2018. december. 31. 15:31","title":"Gulyás Gergely: Az ellenzék nagy része antidemokratikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyedik hete tiltakoznak az emberek.","shortLead":"Negyedik hete tiltakoznak az emberek.","id":"20181229_Belgradban_25_ezres_kormanyellenes_tuntetesek_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fb287-a3f0-4ea6-84f0-2c0ce40ec66d","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Belgradban_25_ezres_kormanyellenes_tuntetesek_vannak","timestamp":"2018. december. 29. 21:33","title":"Belgrádban 25 ezres kormányellenes tüntetések vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c284552-b7f8-47e9-a413-17100e12e33f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alberto Olmedo spanyol fodrász szerint a kardokkal, vaskarmokkal és sok esetben lángok használatával sokkal precízebb munkát tud végezni, mint a hagyományos eszközökkel. ","shortLead":"Alberto Olmedo spanyol fodrász szerint a kardokkal, vaskarmokkal és sok esetben lángok használatával sokkal precízebb...","id":"20181230_Alberto_Olmedo_spanyol_fodrasz_kard_vaskarmok_tuz_hajvagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c284552-b7f8-47e9-a413-17100e12e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0337b89-c1ce-4b27-bdd2-9341f232b6ec","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Alberto_Olmedo_spanyol_fodrasz_kard_vaskarmok_tuz_hajvagas","timestamp":"2018. december. 30. 15:17","title":"Ön engedné, hogy karddal vágják le a haját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]