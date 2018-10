Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.","shortLead":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni...","id":"20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9683e44-3d48-4730-a12e-8430adac970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","timestamp":"2018. október. 04. 13:30","title":"Brexit: súlyos következményektől óv a japán autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","shortLead":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","id":"20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a305d5-4749-4288-b870-c729d6a81fcf","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","timestamp":"2018. október. 05. 19:22","title":"Luis Enrique menő módon hirdetett keretet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295a6a7f-fdd1-4f0c-83af-ff71971f8806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Be akartak törni a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) informatikai rendszerébe.","shortLead":"Be akartak törni a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) informatikai rendszerébe.","id":"20181004_Kiutasitottak_Hollandiabol_negy_orosz_kemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295a6a7f-fdd1-4f0c-83af-ff71971f8806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9606f0-c7ca-4fdb-a4b8-9836d81eeb76","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Kiutasitottak_Hollandiabol_negy_orosz_kemet","timestamp":"2018. október. 04. 12:59","title":"Kiutasítottak Hollandiából négy orosz kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca65e28-650c-4f53-81e6-b0e192faf1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","timestamp":"2018. október. 05. 16:58","title":"Autó és vonat ütközött Bajánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a529fed6-48a3-4cb3-8d15-cff0a132976a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután nyilvánosságra került, hogy Orbán 17 milliárdos luxusrepülővel ment meccset nézni, majd a Vidi csütörtöki londoni meccsére is hasonló gép érkezett, Gréczy Zsolt kezdeményezte, hogy bizottsággal vizsgáltassák ki, hányszor, hová és mennyiért repült a kormányfő magángéppel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra került, hogy Orbán 17 milliárdos luxusrepülővel ment meccset nézni, majd a Vidi csütörtöki...","id":"20181005_Bizottsaggal_vizsgaltatna_a_DK_mennyiert_repult_Orban_kozpenzbol_elo_oligarchak_magangepein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a529fed6-48a3-4cb3-8d15-cff0a132976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60602b5-483d-42a0-950a-9f3bf763cec4","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Bizottsaggal_vizsgaltatna_a_DK_mennyiert_repult_Orban_kozpenzbol_elo_oligarchak_magangepein","timestamp":"2018. október. 05. 14:09","title":"Bizottsággal vizsgáltatná a DK, hányszor repült Orbán \"közpénzből élő oligarchák magángépein\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dec814-4a8b-45c2-8f0a-53b878463a2d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A vegyi fegyvereket ellenőrző nemzetközi ügynökség, egy amerikai atomipari vállalat, valamint több, doppingellenes ügynökség számítógépes rendszereibe akartak behatolni orosz állami megbízásra tevékenykedő hackerek – állítja több nyugati kormány. A britek, hollandok és amerikaiak már több mint tíz orosz állampolgárt vádolnak számítógépes bűncselekmények tervezésével és végrehajtásával. A Nyugat alighanem komoly ellenlépésekre készül.","shortLead":"A vegyi fegyvereket ellenőrző nemzetközi ügynökség, egy amerikai atomipari vállalat, valamint több, doppingellenes...","id":"20181004_Vilagszintu_hackelesi_akcioval_vadolja_Moszkvat_a_nyugat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95dec814-4a8b-45c2-8f0a-53b878463a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de767d3d-9bdd-44c1-a631-143f8585af7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Vilagszintu_hackelesi_akcioval_vadolja_Moszkvat_a_nyugat","timestamp":"2018. október. 04. 18:30","title":"Orosz kémek minden postafiókban? Világszintű hackelési akciót gyanít a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták regisztrációját.","shortLead":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták...","id":"20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7463e2e-18f7-4a64-a7a8-966986f503cc","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. október. 04. 13:09","title":"Végül csak kiköthetett Marseille-ben az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","shortLead":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","id":"20181004_kina_kem_apple_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c6f34-a4e1-4072-9f04-3e0d4a023ff3","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_kina_kem_apple_amazon","timestamp":"2018. október. 04. 16:58","title":"Bloomberg: A kínai hírszerzés nem kispályázik kémprogramokkal, chipet tett 30 amerikai cég számítógépeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]