Pusztító idegenek: hogy lett az év szitokszava az "overtourism"?

Nagyszabású demonstrációt tartanak a velenceiek szeptember utolsó hétvégéjén – lévén szó vízre épült városról, hol másutt, mint a legnagyobb csatornán, a Giudeccán. A különféle vízi járműveket nem először vonultatják majd fel a NoNav bizottságok: a céljuk évek óta az, hogy a hatalmas turistahajók ne mehessenek be a Szent Márk tér közvetlen közelébe. A több tízezer tonnás tengerjárók az utóbbi egy-két évtizedben tolakodtak be annyira a velencei lagúnába, hogy már komolyan veszélyeztetik nemcsak a közlekedést, hanem a több száz éves házakat is, részben a hullámveréssel, részben az üzemanyagok okozta szennyezéssel. A hajókról partra szálló, nem éppen a legszegényebbek közé tartozó turistákról persze nem akar lemondani az idegenforgalomból élő város, de sokak szerint a „tengeri felhőkarcolók” okozta károk nagyobbak, mint a belőlük származó haszon. Miután 2013-ban már több mint 1,8 millió utas érkezett így Velencébe, kormányzati szinten is megkezdődött a vita arról, milyen jogszabállyal lehetne korlátozni a tengerjárókat, de érdemi áttörés nem történt. 2017-re azért sikerült csaknem 400 ezer fővel csökkenteni az efféle turistaforgalmat, ám idén visszafordult a trend. A velencei kikötői hatóság adatai szerint az első fél évben 561 ezer hajóutas érkezett a városba, 81 ezerrel több, mint tavaly olyankor. Az illetékesek, beleértve a kormányra kerülése előtt a környezetvédelem harcosaként fellépő Ötcsillagos Mozgalom politikusait, még mindig azon vitatkoznak, hogy elegendő-e más, a Szent Márk tér medencéjétől távolabb lévő kikötőkbe terelni a monstrumokat, vagy szabjanak mérethatárt a Giudeccára behajózáshoz. Korábban már volt olyan törvényjavaslat, hogy a 40 ezer tonnásnál nagyobb hajókat ne engedjék a lagúna belsejébe, de hogy ezt mikortól léptetnék életbe, arról nem sikerült megállapodni. Addig is marad a flottatüntetés, amit most a szervezők „vízi játékokkal” ígérnek feldobni – feltehetően a turisták még nagyobb megelégedettségére. Szabó Márta