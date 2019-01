Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","shortLead":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","id":"20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934281af-d679-46df-b8c0-6d3e85be8018","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","timestamp":"2019. január. 01. 09:47","title":"Szemsérülést is okozott pirotechnikai eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4d9128-431c-4262-aef2-edfa414c32a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Letaszította a trónról az évek óta vezető társadalombiztosítási ügyintézői képzést a bérügyintézői – derül ki a Perfekt Zrt. OKJ-s toplistájából. Az ipari képzések közül a targoncavezetői a legnépszerűbb. ","shortLead":"Letaszította a trónról az évek óta vezető társadalombiztosítási ügyintézői képzést a bérügyintézői – derül ki a Perfekt...","id":"201847__okjs_toplistak__berugyintezo__targoncavezeto__valtozo_vonzero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f4d9128-431c-4262-aef2-edfa414c32a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a809217f-10ff-4f1a-a147-6d218c87c6e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201847__okjs_toplistak__berugyintezo__targoncavezeto__valtozo_vonzero","timestamp":"2018. december. 31. 10:45","title":"Bérügyintéző, sportedző, targoncás - változások a legnépszerűbb szakképzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két halálos baleset is történt éjjel.","shortLead":"Két halálos baleset is történt éjjel.","id":"20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74462c8-272f-4bcf-b597-1edccfb30444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","timestamp":"2019. január. 01. 09:23","title":"Halálra gázoltak egy nőt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","shortLead":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","id":"20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c787f7-a1d8-4838-ada5-ffc8dc69d550","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","timestamp":"2018. december. 30. 20:36","title":"Őrizetbe vették a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génmódosított ikrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","shortLead":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","id":"20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991b8535-7d06-4a7c-9c8b-91d1e195d160","keywords":null,"link":"/sport/20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","timestamp":"2018. december. 31. 15:57","title":"Modric és Biles lett az év legjobbja a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul sok pénzt hagynak a lottózókban, és főleg kaparós sorsjegyeket vesznek. Mind többet játszanak a nők és a fiatalok, a lóverseny pedig ismét divatba jön.","shortLead":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul...","id":"20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc1b9f5-65ee-4549-a78b-edf095db6536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","timestamp":"2018. december. 31. 07:00","title":"Mind kevesebben lottóznak, ha nyerni akar, a magyar inkább kapar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit. Kipróbáltuk a retró divathullámot igen sikeresen meglovagoló új Volkswagen Bullit.","shortLead":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit...","id":"20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5cc004-df6a-4812-b05f-4fd0103f93e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","timestamp":"2018. december. 31. 15:00","title":"Bulli-járat: teszten a VW retró partibusza, a legmenőbb Multivan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","shortLead":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","id":"20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58856f2c-dd92-438d-bcc9-ee8135c777e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","timestamp":"2018. december. 31. 18:35","title":"Kolompolással és csergetéssel búcsúztatták az óévet Hajdúszoboszlón - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]